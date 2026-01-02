DAX24.786 +1,0%Est505.905 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 +2,9%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.070 +1,3%Euro1,1678 -0,4%Öl60,06 -1,2%Gold4.429 +2,3%
DAX mit Rekord -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Infineon, ASML, Rheinmetall & Co., Bitcoin, Airbus, Samsung im Fokus
EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht
ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor einem Jahr abgeworfen
Alkohol ist in Deutschland billig zu haben

05.01.26 09:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
54,74 EUR 0,80 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carlsberg A/S (B)
111,05 EUR -0,55 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diageo plc
18,60 EUR -0,05 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heineken N.V.
68,92 EUR -0,34 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pernod Ricard S.A.
73,52 EUR 0,16 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Alkoholische Getränke sind in Deutschland so billig wie sonst kaum irgendwo in Europa. Die Preise für Wein, Spirituosen oder Bier liegen mit 86 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert der Europäischen Union, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des "trockenen Januars" berichtet. In diesem Monat verzichtet eine zunehmende Zahl von Menschen auf Alkoholkonsum.

Noch billiger als in Deutschland waren die alkoholhaltigen Drinks europaweit nur noch in Italien. In Finnland mussten Konsumenten mit 210 Prozent mehr als Doppelte des EU-Durchschnittswerts bezahlen. Auf den Plätzen folgen Dänemark (123 Prozent) und Belgien (113 Prozent).

Bei Getränken ohne Alkohol lagen die Preise in Deutschland 2 Prozent über dem EU-Schnitt. Spitzenreiter war hier Lettland mit einem Preisaufschlag von 46 Prozent, was unter anderem auf die dort erhobene Zuckersteuer zurückzuführen ist. Am günstigsten waren die Getränke wiederum in Italien.

Nach älteren Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO ist der Alkoholkonsum in Deutschland vergleichsweise hoch. Im Jahr 2022 hat jeder Bürger ab 15 Jahren im Jahr 11,2 Liter reinen Alkohol getrunken - das entspricht umgerechnet 448 Halbliter-Gläsern Bier. Zehn Jahre zuvor war es noch ein Liter reiner Alkohol mehr.

Europaweit liegt Deutschland damit gemeinsam mit Frankreich und Portugal auf Platz neun. In Rumänien wurden 17,1 Liter reiner Alkohol pro Kopf getrunken. Es folgten Lettland (14,7 Liter) und Tschechien (13,7 Liter). Zurückhaltender waren die Menschen in den Mittelmeerländern Griechenland (7,0 Liter pro Kopf), Malta (6,2 Liter) und Zypern (5,2 Liter)./ceb/DP/zb

