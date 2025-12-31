DAX24.566 +0,3%Est505.852 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +2,2%Nas23.378 +0,6%Bitcoin76.132 +0,8%Euro1,1737 -0,1%Öl60,20 -1,2%Gold4.336 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wettbewerbsgründe

AB InBev-Aktie in Rot: Edeka und Beck's-Brauer legen Preisstreit bei

02.01.26 15:50 Uhr
AB InBev-Aktie fällt: Preisstreit mit Edeka beendet! | finanzen.net

Der Streit um höhere Bierpreise zwischen der Supermarktkette Edeka und dem Brauerei-Riesen AB InBev ist beigelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
53,94 EUR -0,78 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Alle Artikel könnten wieder bestellt werden, teilte Edeka auf Anfrage mit. Weiterführende Angaben machte die Edeka-Zentrale in Hamburg nicht. Sie verwies auf Wettbewerbsgründe.

Wer­bung

Edeka gehört der länderübergreifenden Einkaufsgemeinschaft Everest an, die ebenso in den Preisstreit involviert war. Zunächst berichteten die Fachmedien "Inside Getränke" und "Lebensmittel Zeitung".

Im November war bekanntgeworden, dass Edeka Bestellungen bei AB InBev reduziert hatte. Betroffen waren demnach zehn Biermarken - etwa Beck's, Corona, Franziskaner, Löwenbräu und San Miguel, in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen.

Edeka begründete den Schritt mit einer geforderten Preiserhöhung des Brauereikonzerns, der als der weltweit größte gilt. Die Forderung sei nicht von Kostensteigerungen gedeckt gewesen, kritisierte der Händler.

Wer­bung

Eine Stellungnahme von AB InBev lag nach Anfrage kurzfristig nicht vor.

An der EURONEXT fällt die AB InBev-Aktie zeitweise 1,53 Prozent auf 54,06 Euro.

/lkm/DP/men

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
11.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightBarclays Capital
09.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
08.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightBarclays Capital
09.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
08.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
27.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
26.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.01.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
04.12.2024AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen