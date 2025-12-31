AB InBev-Aktie in Rot: Edeka und Beck's-Brauer legen Preisstreit bei
Der Streit um höhere Bierpreise zwischen der Supermarktkette Edeka und dem Brauerei-Riesen AB InBev ist beigelegt.
Werte in diesem Artikel
Alle Artikel könnten wieder bestellt werden, teilte Edeka auf Anfrage mit. Weiterführende Angaben machte die Edeka-Zentrale in Hamburg nicht. Sie verwies auf Wettbewerbsgründe.
Edeka gehört der länderübergreifenden Einkaufsgemeinschaft Everest an, die ebenso in den Preisstreit involviert war. Zunächst berichteten die Fachmedien "Inside Getränke" und "Lebensmittel Zeitung".
Im November war bekanntgeworden, dass Edeka Bestellungen bei AB InBev reduziert hatte. Betroffen waren demnach zehn Biermarken - etwa Beck's, Corona, Franziskaner, Löwenbräu und San Miguel, in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen.
Edeka begründete den Schritt mit einer geforderten Preiserhöhung des Brauereikonzerns, der als der weltweit größte gilt. Die Forderung sei nicht von Kostensteigerungen gedeckt gewesen, kritisierte der Händler.
Eine Stellungnahme von AB InBev lag nach Anfrage kurzfristig nicht vor.
An der EURONEXT fällt die AB InBev-Aktie zeitweise 1,53 Prozent auf 54,06 Euro.
/lkm/DP/men
HAMBURG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) News
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com