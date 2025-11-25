DAX 23.529 +0,3%ESt50 5.604 +0,5%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,43 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
Top News
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Marktkap. 105,17 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

10:56 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Unter den von ihm beobachteten Unternehmen zeige AB Inbev bisher das stärkste Engagement in der Region, schrieb er. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt aber noch relativ klein./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,66 €		 Abst. Kursziel*:
52,81%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,76%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

08:31 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen DZ BANK
05.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net Langfristige Performance EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient
WH SelfInvest Anheuser-Busch InBev Aktienanalyse – eine der größten Brauereigruppen weltweit im Check
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie angepasst
Dow Jones AB InBev-Aktie schwächer: Gewinn sinkt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren
Benzinga Corona Maker AB InBev Shrugs Off Slower Volumes With Profit Beat And Major Buyback Push
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks AB InBev Q3 Earnings Preview: Will Pricing Offset Volume Pressures?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $9.2M in Cartersville, GA Brewery to Drive Local Economic Growth & Meet Increased Demand for Michelob ULTRA - the #1 Fastest-Growing Beer in the U.S.
