Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

53,34 EUR -0,36 EUR -0,67 %
STU
49,49 CHF -0,50 CHF -1,00 %
BRX
Marktkap. 104,31 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Goldman Sachs Group Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

14:46 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
53,34 EUR -0,36 EUR -0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat für AB Inbev ein Kursziel von 73 Euro angegeben und die Aktien auf "Buy" belassen. Die Papiere des Brauereikonzerns stehen zudem auf der Favoritenliste von Goldman. Der Bierabsatz der Branche sei im Oktober recht mau gewesen, schrieb Olivier Nicolai am Freitag nach Auswertung aktueller Daten. AB Inbev und Carlsberg hätten sich aber vergleichsweise gut geschlagen./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,30 €		 Abst. Kursziel*:
36,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,86%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

14:46 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:56 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
26.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

