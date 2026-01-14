DAX25.250 -0,1%Est506.029 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 +1,9%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.063 -0,3%Euro1,1634 -0,1%Öl64,29 -1,7%Gold4.608 -0,4%
Nach Preiserhöhungen

Microsoft-Aktie fester: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz

15.01.26 10:27 Uhr
Microsoft-Aktie fester: Kartellrechtliche Untersuchung in der Schweiz

Die schweizerische Wettbewerbskommission ermittelt gegen den US-amerikanischen Hard- und Softwareanbieter Microsoft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
397,60 EUR 4,05 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es geht um die Preise, wie das Sekretariat mitteilt.

"Die in jüngerer Zeit festgestellten zahlreichen Preiserhöhungen könnten Hinweise auf unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen darstellen", heißt es. Unter anderem hätten Kunden erhebliche Erhöhungen der Lizenzpreise für Microsoft-Produkte angezeigt, insbesondere für Microsoft 365. Das wird von vielen Unternehmen, Verwaltungen und Instituten genutzt.

Bei der nun eingeleiteten Voruntersuchung soll geklärt werden, ob das Kartellgesetz verletzt worden ist. Es verbietet nicht nur Preisabsprachen zwischen Unternehmen, sondern auch den "Missbrauch einer marktbeherrschenden oder relativen marktmächtigen Stellung".

Die Microsoft-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise 0,51 Prozent höher bei 461,70 US-Dollar.

/oe/DP/mis

BERN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
12.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
05.01.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
