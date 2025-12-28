DAX25.398 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +2,0%Nas23.757 +0,4%Bitcoin78.810 +0,9%Euro1,1676 +0,4%Öl63,36 +0,5%Gold4.616 +2,4%
'Overweight'

Microsoft-Aktie dennoch stabil: Barclays senkt Ziel

12.01.26 17:05 Uhr
Microsoft-Aktie an der NASDAQ dennoch stabil: Barclays kürzt Ziel

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
410,40 EUR -1,60 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern.

Im NASDAQ-Handel notiert die Microsoft-Aktie zeitweise 0,02 Prozent höher bei 479,37 US-Dollar.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

