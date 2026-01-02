KI im Fokus

Satya Nadella wendet sich gegen die pauschale Verurteilung von KI und prognostiziert für das Jahr 2026 den Durchbruch ausgereifterer, praxistauglicherer KI-Architekturen.

• Nadella wehrt sich gegen pauschale Negativbewertung von KI-Inhalten

• Für 2026 werden fortgeschrittene KI-Architekturen erwartet

• Praktischer Mehrwert wichtiger als technische Dimensionen

Der Microsoft-Vorstandsvorsitzende Satya Nadella positioniert sich gegen eine undifferenzierte negative Bewertung künstlicher Intelligenz: Zum Jahreswechsel äußerte sich der Technologiemanager in einem Beitrag auf der Plattform "Scratchpad" unmissverständlich und verlangte, mit der pauschalen Diffamierung generativer KI als "Slop" aufzuhören, wie Finanztrends berichtet.

Mit diesem Ausdruck werden maschinell erstellte Inhalte bezeichnet, die das World Wide Web mit wertlosen (und häufig fehlerbehafteten) Daten fluten - also im Grunde genommen überflüssigen digitalen Abfall.

KI als Erweiterung menschlicher Kapazitäten

Die Experimentierphase sei in der Industrie abgeschlossen, betont Nadella. Nun stehe die Generierung konkreten Nutzens im Vordergrund, wobei zwischen "Show-Effekten" und "echter Substanz" differenziert werden müsse.

Der Microsoft-Chef charakterisiert künstliche Intelligenz als "kognitives Rahmenwerk", das Menschen ergänzen, jedoch nicht verdrängen sollte. In Referenz an Steve Jobs' bekannte Metapher vom Computer als "Fahrrad für den Geist" formuliert Nadella, dass zeitgemäße KI als "Verstärker menschlicher Fähigkeiten" funktionieren müsse. Maßgeblich sei nicht die Dimension einzelner Modelle, sondern deren praktikable Integration in den Alltag.

Nadella prognostiziert bedeutende Entwicklungsschritte für 2026

Für das Jahr 2026 sagt der Unternehmenslenker den Wandel von einzelnen Modellen hin zu vielschichtigen KI-Systemen voraus, die verschiedene Modelle, Tools und Speicherfunktionen koordinieren. Ausschließlich auf diesem Weg könne quantifizierbarer Nutzen in der praktischen Anwendung geschaffen werden. Zugleich fordert Nadella von der Branche verantwortungsbewusste Entscheidungen darüber, wie begrenzte Ressourcen wie Energie und Rechenkapazität alloziert werden.

Die Microsoft-Aktie notiert am Montag im NASDAQ-Handel zeitweise 0,09 Prozent tiefer bei 472,51 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net