Microsoft Aktie
Marktkap. 3,26 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der bankeigenen weltweiten Investorenkonferenz zur Tech- und Internet- sowie Medien- und Telekombranche (Global TIMT) mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er habe nun ein besseres Verständnis für die breit angelegten Nachfragetrends, die Partnerschaft mit OpenAI, die Flexibilität der Unternehmensarchitektur und die Investitionsentwicklung gewonnen, schrieb Rishi Jaluria am Dienstagabend./rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Outperform
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 640,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 493,79
|Abst. Kursziel*:
29,61%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 492,47
|Abst. Kursziel aktuell:
29,96%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 634,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
