DAX 23.156 -0,1%ESt50 5.513 -0,4%MSCI World 4.254 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -3,0%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.928 -1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,31 -0,8%Gold 4.085 +0,4%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX korrigiert leicht -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Microsoft Aktie

425,40 EUR -0,90 EUR -0,21 %
STU
492,47 USD -15,07 USD -2,97 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,26 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

08:31 Uhr
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
425,40 EUR -0,90 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der bankeigenen weltweiten Investorenkonferenz zur Tech- und Internet- sowie Medien- und Telekombranche (Global TIMT) mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er habe nun ein besseres Verständnis für die breit angelegten Nachfragetrends, die Partnerschaft mit OpenAI, die Flexibilität der Unternehmensarchitektur und die Investitionsentwicklung gewonnen, schrieb Rishi Jaluria am Dienstagabend./rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Outperform

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 493,79		 Abst. Kursziel*:
29,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 492,47		 Abst. Kursziel aktuell:
29,96%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 634,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

08:31 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Blick ins Depot Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
dpa-afx SAP, Mercedes-Benz & Co.: Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge
dpa-afx NVIDIA und Microsoft investieren: Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic
dpa-afx Amazon- und Microsoft-Aktien leichter: Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft im Visier der EU
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit Kurseinbußen
finanzen.net Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächer
Benzinga Amazon, Google, Microsoft Named As Essential Providers In Sweeping Financial Sector Move: EU Watchdogs Gain Oversight
Business Times Nvidia, Microsoft invest US$15 billion in AI startup Anthropic
Business Times Nvidia, Microsoft invest US$15 billion in AI startup Anthropic
Zacks Top Research Reports for Microsoft, Amazon.com & Eli Lilly
Benzinga Microsoft Stock Slides On Analyst Downgrade As Tech Sector Faces AI Valuation Jitters And Profit-Taking Pressure
MotleyFool Nvidia and Microsoft Land a Multibillion-Dollar Anthropic Partnership. Which Stock Benefits Most?
Financial Times Microsoft and Nvidia to invest up to $15bn in OpenAI rival Anthropic
MarketWatch Microsoft, Nvidia and Anthropic ink $45 billion deal that furthers a big critique of the AI trade
