AB Inbev kauft Minderheitsbeteiligung an US-Metallbehälterwerken zurück

06.01.26 08:19 Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) kauft eine 49,9-prozentige Minderheitsbeteiligung an seinen Dosenwerken in den USA zurück. Verkäufer ist ein Konsortium institutioneller Investoren unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Apollo. Der Kaufpreis beträgt rund 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro), wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Brüssel mitteilte. Finanziert wird der Rückkauf durch vorhandene Barmittel. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden und gleich im ersten Jahr einen Gewinnbeitrag liefern. Insgesamt umfassen die amerikanischen Dosen-Werke den Angaben zufolge sieben Fabriken in sechs Bundesstaaten./err/mis/zb

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
11.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OverweightBarclays Capital
09.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformRBC Capital Markets
08.12.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJefferies & Company Inc.
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
27.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
26.02.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.01.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
04.12.2024AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

