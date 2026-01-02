AB Inbev kauft Minderheitsbeteiligung an US-Metallbehälterwerken zurück

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev ( Anheuser-Busch InBev ) kauft eine 49,9-prozentige Minderheitsbeteiligung an seinen Dosenwerken in den USA zurück. Verkäufer ist ein Konsortium institutioneller Investoren unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Apollo. Der Kaufpreis beträgt rund 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro), wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Brüssel mitteilte. Finanziert wird der Rückkauf durch vorhandene Barmittel. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden und gleich im ersten Jahr einen Gewinnbeitrag liefern. Insgesamt umfassen die amerikanischen Dosen-Werke den Angaben zufolge sieben Fabriken in sechs Bundesstaaten./err/mis/zb

