DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 -0,1%Nas23.700 +0,7%Bitcoin78.324 -2,3%Euro1,1691 ±0,0%Öl59,88 -1,0%Gold4.453 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Aktien Europa Schluss: Neujahrs-Rally kommt zum Erliegen

07.01.26 18:07 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach der Rekordjagd an Europas Börsen seit Jahresbeginn hat zur Wochenmitte eine Konsolidierung eingesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der zuletzt drei Börsentage in Folge Höchstmarken erreicht hatte, schloss am Mittwoch mit 0,14 Prozent leicht im Minus bei 5.923,57 Punkten.

Wer­bung

Grund für das Durchatmen an den Börsen könnte sein, dass am Freitag in den USA die Arbeitsmarktdaten für Dezember veröffentlicht werden. "Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen", schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro.

Außerhalb des Euroraums verlor der britische Leitindex FTSE 100 0,74 Prozent auf 10.048,21 Zähler und litt damit unter der Schwäche der Öl- und Rohstoffaktien. Der Schweizer SMI trat mit 13.324,03 Zählern quasi auf der Stelle. Der Züricher Leitindex hatte gegen Mittag ein weiteres Rekordhoch markiert, konnte das Niveau aber nicht halten./bek/jha/