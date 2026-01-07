Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

Gold, Öl & Co. aktuell

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,14 Prozent auf 4.450,20 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.456,56 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -3,00 Prozent auf 75,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 78,21 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,96 Prozent auf 2.261,50 US-Dollar, nach 2.283,50 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,72 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.773,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.743,00 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:31 Uhr steht ein Plus von 2,65 Prozent auf 61,99 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 59,96 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 3,54 Prozent stärker bei 57,97 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 55,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:24 Uhr steht ein Minus von -0,60 Prozent auf 0,64 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,65 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,09 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,32 Prozent.

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -0,83 Prozent auf 3,72 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 2,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,35 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Donnerstagabend nach. Um -0,22 Prozent auf 4,46 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,82 Prozent auf 3,63 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,60 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -1,18 Prozent auf 2,17 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,20 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -0,55 Prozent auf 10,47 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 10,53 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (301,50 US-Dollar) geht es um -0,36 Prozent auf 300,40 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,43 Prozent auf 0,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -3,29 Prozent auf 3,41 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,53 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,86 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,85 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 20:26 Uhr notiert der Milchpreis -1,39 Prozent niedriger bei 14,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 15,08 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 3,40 Prozent auf 56,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 54,42 US-Dollar.

Nach 98,70 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagabend um -0,71 Prozent auf 98,20 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -1,73 Prozent auf 9,94 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Reispreis noch bei 10,11 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 19:56 Uhr gibt der Holzpreis um -0,09 Prozent auf 527,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 528,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net