Gold, Öl & Co. aktuell

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

08.01.26 20:43 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.102,42 USD -22,88 USD -0,73%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,60%
News
Bleipreis
2.023,30 USD 24,45 USD 1,22%
News
Dieselpreis Benzin
1,68 EUR -0,00 EUR -0,18%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,30 EUR 0,65 EUR 0,75%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,41 USD -0,11 USD -3,18%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.451,63 USD -4,93 USD -0,11%
News
Haferpreis
3,08 USD -0,01 USD -0,32%
News
Heizölpreis
56,53 USD 2,11 USD 3,88%
News
Holzpreis
527,50 USD -0,50 USD -0,09%
News
Kaffeepreis
3,72 USD -0,03 USD -0,83%
News
Kakaopreis
4.368,00 GBP 95,00 GBP 2,22%
News
Kohlepreis
98,20 USD -0,70 USD -0,71%
News
Kupferpreis
13.144,35 USD -124,50 USD -0,94%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD 0,01 USD 0,33%
News
Mageres Schwein Preis
0,86 USD 0,01 USD 1,39%
News
Maispreis
4,46 USD -0,01 USD -0,22%
News
Mastrindpreis
3,63 USD 0,03 USD 0,82%
News
Milchpreis
14,87 USD -0,21 USD -1,39%
News
Naphthapreis (European)
488,48 USD 0,62 USD 0,13%
News
Nickelpreis
18.444,00 USD 615,00 USD 3,45%
News
Ölpreis (Brent)
62,19 USD 1,80 USD 2,98%
News
Ölpreis (WTI)
58,20 USD 2,21 USD 3,95%
News
Orangensaftpreis
2,17 USD -0,03 USD -1,18%
News
Palladiumpreis
1.776,00 USD 33,00 USD 1,89%
News
Palmölpreis
3.985,00 MYR 43,00 MYR 1,09%
News
Platinpreis
2.266,00 USD -17,50 USD -0,77%
News
Rapspreis
469,75 EUR 3,00 EUR 0,64%
News
Reispreis
9,94 USD -0,18 USD -1,73%
News
Silberpreis
75,84 USD -2,37 USD -3,03%
News
Sojabohnenmehlpreis
300,40 USD -1,10 USD -0,36%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD USD 0,43%
News
Sojabohnenpreis
10,47 USD -0,06 USD -0,55%
News
Super Benzin
1,72 EUR 0,00 EUR 0,17%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
191,50 EUR EUR
News
Zinkpreis
3.165,25 USD -41,10 USD -1,28%
News
Zinnpreis
44.663,50 USD 487,50 USD 1,10%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,07%
News

Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,14 Prozent auf 4.450,20 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.456,56 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -3,00 Prozent auf 75,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 78,21 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,96 Prozent auf 2.261,50 US-Dollar, nach 2.283,50 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,72 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 20:40 Uhr auf 1.773,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.743,00 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) nordwärts. Um 20:31 Uhr steht ein Plus von 2,65 Prozent auf 61,99 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (Brent)-Kurs noch bei 59,96 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 3,54 Prozent stärker bei 57,97 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 55,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:24 Uhr steht ein Minus von -0,60 Prozent auf 0,64 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,65 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,09 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,32 Prozent.

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -0,83 Prozent auf 3,72 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 3,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Lebendrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 2,35 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Lebendrindpreis bei 2,35 US-Dollar.

Zudem gibt der Maispreis am Donnerstagabend nach. Um -0,22 Prozent auf 4,46 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,82 Prozent auf 3,63 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,60 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Orangensaftpreis im Sinkflug. Um 20:00 Uhr gibt der Orangensaftpreis um -1,18 Prozent auf 2,17 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,20 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -0,55 Prozent auf 10,47 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 10,53 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (301,50 US-Dollar) geht es um -0,36 Prozent auf 300,40 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,43 Prozent auf 0,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -3,29 Prozent auf 3,41 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,53 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,86 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,85 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 20:26 Uhr notiert der Milchpreis -1,39 Prozent niedriger bei 14,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 15,08 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 3,40 Prozent auf 56,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 54,42 US-Dollar.

Nach 98,70 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagabend um -0,71 Prozent auf 98,20 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -1,73 Prozent auf 9,94 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Reispreis noch bei 10,11 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Holzpreis im Sinkflug. Um 19:56 Uhr gibt der Holzpreis um -0,09 Prozent auf 527,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 528,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

