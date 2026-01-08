MÄRKTE ASIEN/Nikkei mit Gewinnmitnahmen - Rohstoffe und Öl fallen

DOW JONES--Nach den jüngsten Rekordhochs geht es mit den Kursen an der Börse Tokio am Donnerstag nach unten. Der Nikkei-225 fällt mit Gewinnmitnahmen um 0,8 Prozent auf 53.887 Punkte zurück. Die anstehende Parlamentswahl in Japan dürfte nicht zu einer deutlichen Lockerung der Fiskalpolitik führen, so Marcel Thieliant von Capital Economics. Das Kabinett von Premierministerin Sanae Takaichi sei das beliebteste seit den frühen Tagen von Shinzo Abe. Thieliant erwartet, dass die Regierungskoalition ihre Mehrheit "mit ziemlicher Sicherheit" ausbauen werde. Er bezweifelt jedoch, dass ein stärkeres Mandat eine lockerere Fiskalpolitik unweigerlich zur Folge haben wird. Der im vergangenen Jahr verabschiedete große Nachtragshaushalt, der den Aufschlag auf die Benzinsteuer senkt und die Strompreise reduziert, habe die Argumente für eine weitere fiskalische Expansion geschwächt.

Elektronik- und Technologiewerte führen die Verluste in Tokio an. Die Aktien von Tokyo Electron geben um 2,4 Prozent nach und die der SoftBank Group verlieren 4,9 Prozent. Am Devisenmarkt schwächt sich der Dollar zum Yen ab. Die Anleger beobachten aufmerksam die Einzelheiten der Wahlpläne und jegliche Äußerungen von Regierungsvertretern zur jüngsten Schwäche des Yen.

Die koreanische Zentralbank hat derweil wie erwartet die Leitzinsen bei 2,50 Prozent bestätigt. Angesichts der Schwäche des Won hätte eine Lockerung der Geldpolitik die Währung zusätzlich unter Abgabedruck gesetzt. Der Won hat seit Jahresbeginn 2 Prozent an Wert verloren, unter anderem aufgrund von starken Liquiditätszuflüssen an den US-Aktienmarkt durch koreanische Privatanleger. In Seoul geht es mit dem Kospi um 1,4 Prozent nach oben.

Die Preise für Rohstoffe und Öl stehen im asiatischen Handel unter erheblichem Abgabedruck. Auch Gold und Silber fallen, Silber gleich um knapp 6 Prozent. US-Präsident Donald Trump scheint von einer Militäraktion im Iran abzurücken. Trump habe am Mittwoch gesagt, der Iran habe aufgehört, regierungsfeindliche Demonstranten zu töten, und werde diejenigen nicht hinrichten, denen vorgeworfen werde, versucht zu haben, die Regierung zu stürzen, heißt es.

Eine gewisse Entspannung ist auch im Konflikt zwischen den USA und Dänemark um Grönland auszumachen. Am Vortag hatten sich US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio mit den Außenministern Dänemarks und Grönlands, Lars Løkke Rasmussen und Vivian Motzfeldt getroffen. Das Treffen dauerte etwa eine Stunde - man einigte sich auf die Schaffung einer Arbeitsgruppe. Vor dem Treffen hatten beide Seiten ihre unterschiedlichen Positionen zur Zukunft des dänischen Territoriums Grönland bekräftigt.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.861,70 +0,5% +0,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.886,91 -0,8% +6,4% 07:00

Kospi (Seoul) 4.789,90 +1,4% +13,7% 07:30

Shanghai-Comp. 4.108,19 -0,4% +4,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.874,44 -0,5% +4,7% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:09 % YTD

EUR/USD 1,1637 -0,1 1,1645 1,1646 -0,9%

EUR/JPY 184,39 0,0 184,34 185,31 +0,6%

EUR/GBP 0,8664 -0,0 0,8664 0,8665 -0,6%

GBP/USD 1,3431 -0,1 1,3438 1,3441 -0,3%

USD/JPY 158,46 0,1 158,29 159,12 +1,5%

USD/KRW 1.471,15 0,5 1.464,00 1.474,44 +2,3%

USD/CNY 7,0063 -0,0 7,0089 7,0066 -0,3%

USD/CNH 6,9681 -0,0 6,9708 6,9713 -0,0%

USD/HKD 7,7977 0,0 7,7972 7,7962 +0,2%

AUD/USD 0,6679 -0,1 0,6682 0,6692 +0,2%

NZD/USD 0,5737 -0,1 0,5745 0,5745 -0,3%

BTC/USD 96.482,35 -0,5 96.936,65 95.170,45 +6,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,98 62,02 -3,3% -2,04 +6,3%

Brent/ICE 64,30 66,52 -3,3% -2,22 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.591,45 4.626,45 -0,8% -35,01 +6,2%

Silber 87,85 93,205 -5,8% -5,36 +21,9%

Platin 1.993,89 2.054,73 -3,0% -60,84 +13,9%

Kupfer 5,92 6,06 -2,3% -0,14 +5,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 00:54 ET (05:54 GMT)