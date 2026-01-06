DAX 25.070 +0,7%ESt50 5.928 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.699 -1,8%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,72 +0,4%Gold 4.452 -0,9%
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street stabil erwartet -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Barclays Capital: Merck-Aktie erhält Equal Weight Barclays Capital: Merck-Aktie erhält Equal Weight
Innodata: Die Daten-Story, die der Markt neu bewertet Innodata: Die Daten-Story, die der Markt neu bewertet
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

54,82 EUR +0,36 EUR +0,66 %
STU
50,86 CHF +0,49 CHF +0,97 %
BRX
Marktkap. 105,4 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

UBS AG

14:26 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Rückkauf von Minderheitsanteilen an den Dosenwerken in den USA sei wertsteigernder als Aktienrückkäufe, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein positives Signal für den Brauereikonzern./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,44 €		 Abst. Kursziel*:
22,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

14:26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
06.01.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
06.01.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight Barclays Capital
09.12.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Dow Jones Milliarden-Deal AB InBev-Aktie schwächer: Minderheitsanteil an US-Dosenwerken zurückgekauft AB InBev-Aktie schwächer: Minderheitsanteil an US-Dosenwerken zurückgekauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx AB InBev-Aktie in Rot: Edeka und Beck's-Brauer legen Preisstreit bei
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Experten empfehlen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) im Dezember mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren angefallen
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $30M in Jacksonville Facilities to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
Zacks Do Options Traders Know Something About AB InBev Stock We Don't?
Benzinga Corona Maker AB InBev Shrugs Off Slower Volumes With Profit Beat And Major Buyback Push
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks AB InBev Q3 Earnings Preview: Will Pricing Offset Volume Pressures?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
