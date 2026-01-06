AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 105,4 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Rückkauf von Minderheitsanteilen an den Dosenwerken in den USA sei wertsteigernder als Aktienrückkäufe, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht darin ein positives Signal für den Brauereikonzern./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,44 €
|Abst. Kursziel*:
22,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,04%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|06.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
