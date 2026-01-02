DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin78.050 +1,0%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Chevron 852552 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Ausblick 2026: JPMorgan gehört zu den optimistischsten Bullen an der Wall Street für Aktien des S&P 500 Ausblick 2026: JPMorgan gehört zu den optimistischsten Bullen an der Wall Street für Aktien des S&P 500
KW 1: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 1: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tradingtipps fürs Depot

Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

04.01.26 11:07 Uhr
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! | finanzen.net

Ingmar Königshofen schaut sich am 13. Januar ab 18 Uhr die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten.

Im finanzen.net-Seminar am 13. Januar ab 18 Uhr gibt der Trading-Experte Ingmar Königshofen einen Einblick in seine Arbeit und bespricht aktuell interessante Werte aus dem Bereich der Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Im Fokus steht außerdem die Vermittlung von Wissen rund um das Thema Derivate, welches Ingmar Königshofen als Produktmanager bei der französischen Großbank BNP Paribas und der australischen Investmentbank Macquarie erlangte, bevor er sich 2021 für die Selbstständigkeit entschied.

» Hier kostenlos für das Trading-Webinar anmelden und Profitipps erhalten!


Ingmar Königshofen ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Im Trading-Seminar führt der Börsenprofi seine Trading-Strategie vor und rundet dies durch die Auswahl geeigneter Hebelprodukte ab.

Der Profi-Trader gibt Dir als Seminarteilnehmer Tipps aus seiner eigenen Trading-Praxis. Wie sollten Trader in der aktuellen Marktsituation agieren? Wo können Anleger chancenreich investieren? Wie geht es an den Anleihemärkten weiter? Im Online-Seminar für Trading-Einsteiger und -Fortgeschrittene erhältst Du exklusive Einblicke.

» Live am 13. Januar Trading-Tipps vom Profi erhalten!

Diese Veranstaltung wird Dir präsentiert von finanzen.net.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Ingmar Königshofen, Jahrgang 1984, ist seit der Erteilung seiner ersten Wertpapierorder mit 14 Jahren der Faszination Börse erlegen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Produktmanager bei verschiedenen Banken, bevor er sich 2012 für die Selbstständigkeit und Boerse-Daily.de entschied.



Bildquellen: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com