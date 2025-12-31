Ryanair Aktie
Marktkap. 31,24 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den Billigflieger erhöhte Ruairi Cullinane seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028. Dies reflektiere die gestiegenen Flugpreise im dritten Quartal, die gesunkenen Treibstoffkosten sowie eine voraussichtliche einmalige Belastung aufgrund einer Geldstrafe der italienischen Wettbewerbsbehörde, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,96 €
|Abst. Kursziel*:
10,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
29,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,88%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|11:56
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:56
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:56
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|01.12.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research