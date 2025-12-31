DAX 25.094 -0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.036 -1,4%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,75 +0,6%Gold 4.427 -0,7%
Ryanair Aktie

29,39 EUR -0,03 EUR -0,10 %
STU
Marktkap. 31,24 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

RBC Capital Markets

Ryanair Outperform

11:56 Uhr
Ryanair Outperform
Ryanair
29,39 EUR -0,03 EUR -0,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für den Billigflieger erhöhte Ruairi Cullinane seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2027 und 2028. Dies reflektiere die gestiegenen Flugpreise im dritten Quartal, die gesunkenen Treibstoffkosten sowie eine voraussichtliche einmalige Belastung aufgrund einer Geldstrafe der italienischen Wettbewerbsbehörde, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,96 €		 Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
29,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,88%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

11:56 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 Ryanair Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

