Ryanair Aktie

25,34 EUR -0,45 EUR -1,74 %
STU
Marktkap. 27,49 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

Ryanair
25,34 EUR -0,45 EUR -1,74%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair am Freitagabend von 33 auf 32,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
32,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,70 €		 Abst. Kursziel*:
26,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,26%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

09:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:31 Ryanair Overweight Barclays Capital
02.03.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
02.03.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
finanzen.net Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie
dpa-afx IAG-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Auch Lufthansa unter Druck
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Januar 2026
finanzen.net Ryanair stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx Ryanair-Aktie dennoch schwäcehr: Stärkeres Passagierwachstum erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht
finanzen.net Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
