Ryanair Aktie
Marktkap. 27,49 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair am Freitagabend von 33 auf 32,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
32,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,70 €
|Abst. Kursziel*:
26,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,26%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
