Euro STOXX 50-Kursverlauf

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags

31.12.25 12:25 Uhr
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 gibt am Mittag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
54,72 EUR 0,14 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
921,30 EUR 13,10 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
37,57 EUR 0,77 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,91 EUR 0,07 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
103,80 EUR 0,85 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.779,4 PKT -16,9 PKT -0,29%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,31 Prozent leichter bei 5.778,42 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,908 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,068 Prozent auf 5.792,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5.796,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.777,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.792,27 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,457 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.668,17 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.529,96 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.895,98 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 17,50 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5.818,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Zählern markiert.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 0 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 351,477 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

