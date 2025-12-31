GNW-News: Robex-Aktionäre stimmen Fusion mit PDI zu
^QUEBEC CITY, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex"
oder das?Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre (?Robex-
Aktionäre") auf der heute abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung
(?Versammlung") dem Sonderbeschluss (?Arrangement Resolution") mit
überwältigender Mehrheit zugestimmt haben, mit dem die zuvor angekündigte Fusion
mit Predictive Discovery Limited (?Predictive") genehmigt wird, wonach
Predictive über seine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft alle
ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Robex (?Robex-Aktien") im Rahmen
eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act
(Québec) erwerben wird.
Abstimmungsergebnisse
Der Vergleichsvorschlag wurde von 94,54 % der Stimmen der persönlich oder durch
Bevollmächtigte auf der Hauptversammlung vertretenen Robex-Aktionäre angenommen
und erreichte damit die erforderliche Zustimmungshürde von mindestens zwei
Dritteln (66? %). Die vollständigen Abstimmungsergebnisse werden im Profil von
Robex auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
Nächste Schritte
Die Transaktion unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch das
Oberste Gericht von Québec (Handelsabteilung), die für den 13(.) Januar 2026
vorgesehen ist, sowie der Zustimmung der TSX Venture Exchange (?TSXV"), der
lokalen Behörden und anderen üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion
dieser Art. Der Abschluss der Fusion wird voraussichtlich im ersten Quartal
2026 erfolgen.
Geänderte Bedingungen und strategische Begründung
Gemäß der am 10. Dezember 2025 bekannt gegebenen geänderten Vereinbarung
erhalten die Aktionäre von Robex für jede gehaltene Robex-Aktie 7,862 voll
eingezahlte Stammaktien am Kapital von Predictive, wodurch die Aktionäre von
Robex auf vollständig verwässerter Basis etwa 46,5 % des fusionierten
Unternehmens besitzen werden.
Durch die Fusion entsteht einer der führenden Goldproduzenten Westafrikas, der
das Kiniero-Projekt von Robex und das Bankan-Projekt von Predictive vereint und
folgende Vorteile bietet:
* Größe, Wachstum und finanzielle Flexibilität: Kurzfristige Cashflows aus
Kiniero und Nampala sowie Erlöse aus Optionsscheinen zur Unterstützung der
Entwicklung von Bankan. Prognostizierte Gesamtproduktion von über 400.000
Unzen pro Jahr bis 2029(1).
* Operative Synergien: Die Nähe der Projekte begründet einen erstklassigen
Bergbau-Hub in Guinea.
* Verbessertes Marktprofil: Durch die größere Größe und die Diversifizierung
über mehrere Anlageklassen hinweg ist das fusionierte Unternehmen für eine
mögliche Aufnahme in wichtige Indizes (ASX 200, GDXJ) aufgestellt.
* Erfahrene Führung: Ein gestärktes Managementteam mit erwiesener
Länderkompetenz und Erfahrung mit doppelter Börsennotierung.
Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:
?Dies waren zehn entscheidende Tage für Robex. Am 21. Dezember haben wir in
Kiniero den ersten Goldguss durchgeführt, und heute, am 30. Dezember, haben
unsere Aktionäre der Fusion mit Predictive zugestimmt. Diese beiden Meilensteine
belegen unsere Fähigkeit, das fusionierte Unternehmen erfolgreich zu führen und
für schnelles Wachstum zu positionieren. Mit dem kurzfristigen Cashflow aus
Kiniero und dem erstklassigen Bankan-Projekt in der Pipeline bauen wir in Guinea
ein Tier-1-Goldabbauzentrum auf und schaffen einen führenden Goldproduzenten.
Wir bedanken uns bei unseren Aktionären für ihre starke Unterstützung und sind
bereit, allen Stakeholdern bedeutende Renditen zu bieten."
Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung, die erhaltenen
Stimmrechtsvollmachten und die Gesamtzahl der für den Beschluss abgegebenen
Stimmen sind gemäß ASX-Listing-Regel 3.13.2 nachstehend aufgeführt.
1. Genehmigung des gesetzlichen Vergleichsplans mit Predictive Discovery
Limited
Gemäß den erhaltenen Stimmen wird der gesetzliche Arrangement-Plan, gemäß dem
Predictive indirekt über 9548-5991 Quebec Inc. alle ausgegebenen und
ausstehenden Robex-Aktien erwerben wird, vorbehaltlich der Bedingungen einer
Arrangement-Vereinbarung vom 5. Oktober 2025, geändert am 10. Dezember 2025,
zwischen Robex, Predictive und 9548-5991 Quebec Inc. mit folgenden Ergebnissen
genehmigt und bestätigt:
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| | |% der | | |
| |Anzahl der |abgegebenen |Anzahl der |% der |
| |Stimmen für |Stimmen für |Gegenstimmen |Gegenstimmen |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Gesamtzahl der| | | | |
|Stimmen |191.376.301 |94,54 % |11.061.528 |5,46 % |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Diese Bekanntmachung wurde vom Managing Director genehmigt.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com
Investoren und Medien:
Michael Vaughan, Fivemark Partners
Telefon: +61 422 602 720
E-Mail : michael.vaughan@fivemark.com.au
(mailto:michael.vaughan@fivemark.com.au)
ÜBER ROBEX RESOURCES INC.
Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX-V und
der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die Anlagen von
Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali und das Kiniero-Projekt in Guinea.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen zum Kiniero-
Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit
dem Titel?Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report" (Änderung des
technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt) an die ASX übermittelt. Die
Informationen zum Nampala-Projekt wurden in einer Mitteilung von Robex vom 6.
Mai 2025 mit dem Titel?Replacement Prospectus" (Ersatzprospekt) an die ASX
übermittelt. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den
Produktionszielen und den aus den Produktionszielen abgeleiteten Finanzprognosen
in der entsprechenden Marktmitteilung zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und
sich nicht wesentlich geändert haben.
(__________________)
(1) Die Produktion für das Kalenderjahr 2029 basiert auf der geschätzten
Produktion des Bankan-Projekts für das Kalenderjahr 2029 von 272.000 Unzen Gold
(unter der Annahme, dass die erste Produktion im April 2028 beginnt), wie in der
endgültigen Machbarkeitsstudie für das Bankan-Projekt (veröffentlicht von
Predictive an die ASX am 25. Juni 2025 in ihrer Mitteilung mit dem Titel?Bankan
DFS bestätigt hervorragende Wirtschaftlichkeit des Projekts") angegeben, und der
geschätzten Produktion des Kiniero-Projekts für das Kalenderjahr 2029 von
155.000 Unzen Gold, wie in der aktualisierten Machbarkeitsstudie für das
Kiniero-Projekt (veröffentlicht von Robex an die ASX am 22. August 2025 in
seiner Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-
Goldprojekt") angegeben.
