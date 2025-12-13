GNW-News: Robex kündigt Änderung des Arrangement Agreements mit Predictive Discovery an; Außerordentliche Versammlung auf den 30. Dezember 2025 vertagt

^Highlights

* Geändertes Arrangement Agreement: Robex und Predictive Discovery haben sich

auf eine Änderung der Bedingungen des Arrangement Agreements geeinigt. Die

Aktionäre von Robex erhalten 7,862 Aktien von Predicitve im Austausch gegen

jede Robex-Aktie, wodurch die Robex-Aktionäre nach der Transaktion auf

vollständig verwässerter In-the-Money-Basis 46,5 % des kombinierten

Unternehmens halten.

* Starke Unterstützung durch die Aktionäre: Die Aktionäre habe starke

Unterstützung für die Transaktion signalisiert, wobei Großaktionäre,

Direktoren und führende Manager von Robex (die rund 23,8 % der im Umlauf

befindlichen Robex-Aktien halten) separat geänderte

Abstimmungsvereinbarungen abgeschlossen haben.

* Strategische Vorteile: Durch die Fusion entsteht ein führender Goldproduzent

in Westafrika, in dem zwei große, kostengünstige und fortgeschrittene

Projekte mit erheblichem Wachstumspotenzial zusammengeführt werden.

* Wertakkumulation: Es wird erwartet, dass die Aktionären des kombinierten

Unternehmens mittelfristig von einer Wertakkumulation infolge der

attraktiven Beteiligung an den hochwertigen Aktiva der fusionierten Gruppe,

dem Größenzuwachs und der besseren Diversifikation des Vermögens sowie der

potenziellen Aufnahme in einen Börsenindex profitieren.

* Aktualisierung zur Versammlung: Die Frist für Robex-Aktionäre, ihr mit

Robex-Aktien verbundenes Stimmrecht durch Einreichen von

Stimmrechtsvertretungsformularen auszuüben, wurde auf 17:00 Uhr (Eastern

Standard Time) am 29. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard

Time am 30. Dezember 2025) verschoben. Die Frist für Inhaber von Robex-CDIs

zum Einreichen Ihrer CDI-Abstimmungsformulare wurde auf 17:00 Uhr (Eastern

Standard Time) am 28. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard

Time am 30. Detember 2025) verschoben. FÜR ROBEX-AKTIONÄRE, DIE MIT IHREN

ROBEX-AKTIEN BEREITS FÜR DEN ARRANGEMENT-BESCHLUSS GESTIMMT HABEN, BESTEHT

KEIN WEITERER HANDLUNGSBEDARF, SOFERN SIE IHRE ABSTIMMUNG NICHT ÄNDERN

MÖCHTEN.

QUEBEC CITY, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex"

oder das "Unternehmen") (TSX-V: RBX, ASX: RXR) gibt bekannt, dass es eine

Änderungsvereinbarung (die "Änderungsvereinbarung" mit Predictive Discovery

Limited ("Predicitive") (ASX: PDI) und 9548-5991 Québec Inc. ("Acquireco")

abgeschlossen hat, mit der das zuvor angekündigte Arrangement Agreement vom 5.

Oktober 2025 (das "Arrangement Agreement") geändert wird, sodass Acquireco, eine

direkt hundertprozentige Tochtergesellschaft von Predicitve, die Gesamtheit der

ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Robex (die "Robex-Aktien") im

Rahmen eines durch Chapter XVI - Division II des Business Corporation Act

(Québec) gesetzlich geregelten Plan of Arrangement (das "Arrangement" oder die

"Transaktion") aufkaufen wird.

Gemäß den Bedigungen der Änderungsvereionbarung erhalten die Inhaber von Robex-

Aktien ("Robex-Aktionäre") nun 7,862 voll eingezahlte Stammaktien aus dem

Grundkapital von Predicitve ("Predicitve-Aktien") für jede ihrer Robex-Aktien

(die "geänderte Gegenleistung"). Nach Abschluss der Transaktion werden die

bestehenden Predictive-Aktionäre und die ehemaligen Robex-Aktionäre auf

vollständig verwässerter In-the-Money-Basis jeweils etwa 53,5 % bzw. 46,5 % des

kombinierten Unternehmens halten.

Die Bedingungen der Änderungsvereinbarung wurden vereinbart, nachdem Predictive

ein besseres Konkurrenzangebot ("Konkurrenzangebot") für die Gesamtheit der

ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Predictive-Aktien erhalten und am 3.

Dezember 2025 veröffentlicht hatte. Gemäß den Bedingungen der

Änderungsvereinbarung gelangte der Verwaltungsrat von Predictive später zu der

Auffassung, dass das Konkurrenzangebot nach Abschluss der Änderungsvereinbarung

nicht mehr ein besseres Angebot im Sinne des Arrangment Agreements darstellt.

Eine Kopie der Veränderungsvereinbarung wurde in das SEDAR+ Profil von Robex

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) eingestellt.

Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:

?Wir möchten den Großaktionären unseren Dank für ihre ungeteilte Einstellung

danken, dass nur mit dieser Transaktion das starke Potenzial besteht, Mehrwert

zu schaffen. Die geänderte Vereinbarung bietet den Aktionären von Robex und

Predictive dier Möglichkeit einer attraktiven Beteiligung an den hochwertigen

Vermögenswerten der fusionierten Gruppe und bringt sie in eine Position, in der

sie von einer Neubewertung des Aktienkurses profitieren können, sobald wir

unsere mittelfristige Wachstumspipeline umsetzen. Aus dieser Kombination

entsteht ein stärkeres Unternehmen mit kurzfristigen Cashflows aus Kiniero und

Bankan, Synergien im Projektbereich und Zugang zu einem Bergbauteam der

Weltklasse, das über aktuelle Erfahrungen aus der Bautätigkeit in Guinea

verfügt. Gemeinsam ist das kombinierte Unternehmen gut aufgestellt, um

bedeutsame Renditen zu liefern und durch die Einrichtung eines Tier-1-

Goldminenzentrums in Guinea einen der führenden Goldproduzenten in Westafrika

aufzubauen."

Gründe für die Transaktion:

* Unterstützung durch die Aktionäre: Starke Zustimmung der Großaktionäre für

die geänderte Transaktion.

* Strategische Kombination: Aus der Fusion geht einer der führenden

Goldproduzenten in Westafrika hervor, der zwei der größten,

kostengünstigsten und am weitesten fortgeschrittenen Goldprojekte in der

Region (Kiniero und Bankan) mit einem prognostizierte Produktionsvolumen von

mindestens 400 koz pro Jahr bis 2029 und kombinierten Vorkommen von rund

9,5 Mio. oz Gold zusammenführt.

* Finanzielle Flexibilität: Die Casflows aus Kiniero und Optionseinnahmen von

Robex decken den Finanzierungsbedarf für die Entwicklung von Bankan und

verringern das Finanzierungsrisiko.

* Projektsynergien: Die geografische Nähe der Projekte führt zur Entstehung

eines Tier-1-Bergbauzentrums mit Optimierungsmöglichkeiten für Entwicklung,

Exploration und Personaleinsatz.

* Gestärktes Marktprofil: Der größere Unternehmensumfang und die Multi-Asset-

Struktur positionieren das kombinierte Unternehmen für eine potenzielle

Aufnahme in führende Indizes (ASX 200, GDXJ), mit eine Verbesserung der

Liquidität und Attraktivität für Investoren einhergehen dürfte.

* Erfahrenes Führungsteam: Ein gestärktes Management-Team mit belegter

Erfahrung vor Ort und im Management von zwei börsennotierten Unternehmen für

eine effektive Umsetzung der Pläne.

* Neubewertung des Aktienkurses: Potenziel für eine relative Aufwertung des

Aktienkurses des fusionierten Unternehmens auf Grundlage des größeren

Unternehmensumfangs, des unmittelbaren Wachstums der Goldproduktion, der

Multi-Asset-Struktur und des erhöhten Potenzials für die Aufnahme in

Indizes.

Zweite Fairness-Gutachten und Empfehlung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat des Unternehmens (der?Robex-Verwaltungsrat") hat von

Canaccord Genuity Corp. ein aktualisiertes Gutachten erhalten, und dem

Sonderausschuss der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder von Robex (der

?Robex-Sonderausschuss") wurde von und Cormark Securities Inc. ein aktualsiertes

Gutachten vorgelegt (gemeinsam die?Zweiten Fairness-Gutachten"). Auf Basis der

dort dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte werden die den Robex-

Aktionären gewährte Gegenleistung mit Stand zum Datum dieser Zweiten Fairness-

Gutachten als finanziell fair bewertet.

Auf Basis der einstimmigen Empfehlung des Robex-Sonderausschusses und nach

Beratung mit externen Finanz- und Rechtsberatern ist der Robex-Verwaltungsrat

einstimmig beschlossen, dass das Arrangement (in der durch die

Änderungsvereinbarung geänderten Form) im besten Interesse von Robex liegt, dass

die den Robex-Aktionären im Rahmen der Transaktion gewährte geänderte

Gegenleistung finanziell fair ist und dass DER ROBEX-VERWALTUNGSRAT DEN

AKTIONÄREN EINSTIMMIG EMPFIEHLT, AUF DER VERSAMMLUNG (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT)

FÜR DEN BESCHLUSS DES ARRANGEMENTS (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) ZU STIMMEN.

Geänderte Abstimmungsvereinbarungen

Gemäß den Bestimmungen der Änderungsvereinbarung haben die Cohen Group,

Eglington Mining und alle Direktoren und bestimmte Mitglieder der

Geschäftsleitung von Robex (jeweils ein?Unterstützender Aktionär"), die

zusammen rund 23,8 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Robex-Aktien

halten, geänderte und neu formulierte Abstimmungsunterstützungsvereinbarungen

mit Predictive unterzeichnet, in denen jeder unterstützende Aktionär der in der

Änderungsvereinbarung vorgesehenen geänderten Gegenleistung zustimmt und sich

verpflichtet, bei der Versammlung mit ihren gesamten Robex-Aktien für den

Arrangement-Beschluss zu stimmen.

Vertagung der Versammlung auf den 30. Dezember 2025

Die zur Erläuterung des Arrangements einberufene außerordentliche

Hauptversammlung von Robeco, die?Versammlung"), die ursprünglich für den 15.

Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western

Standard Time) angesetzt war, wurde auf den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr

(Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) vertagt, um

den Robex-Aktionären zusätzliche Zeit für das Einreichen von

Stimmrechtsvertretungsformularen oder Abstimmungsformularen mit ihrer Stimme FÜR

den Arrangment-Beschluss einzuräumen. Die Versammlung wird virtuell über einen

Live-Video-Webcast unter www.icastpro.ca/q04g09 (Englisch) oder

www.icastpro.ca/hzwy58 (Französisch) abgehalten. Die Aktionäre von Robex müssen

sich über die oben genannten Links für die Versammlung vorab registrieren, um

ihre Robex-Aktien in Präsenz auf der Versammlung ausüben zu können. Es wird

dringend empfohlen, die Stimmabgabe vor der Versammlung durch einen

Bevollmächtigten vorzunehmen.

Im Rahmen der Versammlung werden die Robex-Aktionären aufgefordert, den

Sonderbeschluss zur Genehmigung des Arragments (der "Arrangement-Beschluss") zu

erörtern und zu beschließen. Das Arrangement kann nur dann umgesetzt werden,

wenn unter anderem der Arrangement-Beschluss mit mindestens zwei Dritteln (66?

%) der zum Arrangement-Beschluss abgegebenen Stimmen von den persönlich

teilnehmenden oder durch einen Bevollmächtigten bei der Versammlung vertretenen

Robex-Aktionären angenommen wird.

Änderung der Frist für das Einreichen von Stimmrechtsvertretungsformularen auf

den 29. Dezember 2025

Das Stimmrechtsvertretungsformular und das Abstimmungsformular (einschließlich

der CDI-Abstimmungsformulare), die den Robex-Aktionären zusammen mit dem

Management-Informationsrundschreiben Ende November 2025 zugestellt wurden,

bleiben gültig. Aufgrund der Vertagung der Versammlung hat Robex die Frist für

das Einreichen der Stimmrechtsvertretungsformulare und CDI-Abstimmungsformulare

verlängert. Der Robex-Verwaltungsrat bittet die Robex-Aktionäre dringend, ihr

Stimmrechtsvertretungsformular der Abstimmungsformular mit ihrer Stimme FÜR den

Arrangement-Beschluss vor der geänderten Frist für

Stimmrechtsvertretungsformulare um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 29.

Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western Standard Time am 30. Dezember 2025)

(die "geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare") einzureichen.

Inhaber von Robex-CDIs müssen Ihre CDI-Abstimmungsformulare bis 17:00 Uhr

(Eastern Standard Time) am 28. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian Western

Standard Time am 28. Dezember 2025) (die "geänderte Frist für CDI-

Abstimmungsformulare") einreichen.

* Für Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bereits FÜR den Arrangement-

Beschluss gestimmt haben, besteht kein weiterer Handlungbedarf, sofern sie

ihre Abstimmung nicht ändern möchten.

* Robex-Aktionäre, die noch nicht abgestimmt haben, werden ermuntert, mit

Ihren Robex-Aktien umgehend und auf jeden Fall vor der geänderten Frist für

Stimmrechtsvertretungsformulare und der geänderten Frist für CDI-

Abstimmungsformulare unter Berücksichtigung der Anweisungen auf den

Formularen FÜR den Arrangement-Beschluss zu stimmen.

* Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bisher GEGEN den Arrangement-

Beschluss gestimmt haben, werden ermuntert, umgehend und auf jeden Fall vor

der geänderten Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare bzw. der geänderten

Frist für CDI-Abstimmungsformulare eine neue Stimme FÜR den Arrangement-

Beschluss abzugeben. Das später datierte Stimmrechtsvertretungsformular oder

CDI-Abstimmungsformular hat Vorrang gegenüber allen früher eingereichten

Formularen.

* Gemäß den Bedingungen der einstweiligen Verfügung bleibt der 3. November

2025 der Tag der Hauptversammlung für die vertagte Versammlung.

Anhang zum Informationsrundschreiben

Gemäß den Bedingungen der Änderungsvereinbarung wird Robex eine weitere

Pressemitteilung herausgeben und einen Anhang (der "Anhang") zum Management-

Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 11. November 2025 (das

"Rundschreiben") für die Versammlung einreichen, um den Robex-Aktionären

aktuelle Informationen in ausreichender Ausführlichkeit zur Verfügung zu

stellen, damit sie sich eine begründete Meinung in bezug auf den Arangement-

Beschluss bilden können. Der Anhang ergänzt die im Rundschreiben enthaltenen

Informationen und wird gemäß den Bestimmungen der einstweiligen Verfügung den

Robex-Aktionären zugestellt sowie über SEDAR+ öffentlich zugänglich gemacht, bei

Bedarf begleitet von allen anderen ergänzenden Unterlagen. Das Rundschreiben

bleibt ansonsten unverändert.

Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Aktionäre, die Fragen zu den in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen

haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können

sich an Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater

für Aktionärskommunikation, wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409

(für CDI-Inhaber in Australien)

International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Nordamerikas)

Per E-Mail: assistance@laurelhill.com (mailto:assistance@laurelhill.com)

Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als

australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen

Rechtsberater beauftragt. Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des

Robex-Sonderausschusses beauftragt.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

Ansprechpartner für Investoren und Medien:

Michael Vaughan, Fivemark Partners

Tel.: +61 422 602 720

E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au (mailto:michael.vaughan@fivemark.com.au)

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX-V und

der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die

wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali sowie

das Kiniero-Projekt in Guinea.

Kein Angebot

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung

genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung

erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher

Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht

gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung

registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von

den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-

Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder

für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als

?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dies umfasst Aussagen zu den

Zukunfstaussichten und erwarteten Ereignissen wie die Durchführung und den

Zeitpunkt der Transaktion und die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss

gemäß Arrangement Agreement und Änderungsvereinbarung, den Zeitpunkt der

Versammlung und die geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare, das

Einreichen und die Zustellung des Anhangs, Pressemitteilungen und andere

ergänzende Unterlagen, die Pro-Forma-Eigentümerstruktur des kombinierten

Unternehmens und zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen

sowie die damit verbundenen Zeitpunkte. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen

über historische Tatsachen, die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder

Entwicklungen beziehen, die möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder

voraussichtlich eintreten werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar.

Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel an der Verwendung von

Begriffen wie?werden",?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",

?Aufwärtspotenzial",?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen

Ausdrücken und Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte

Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder

?sollten". Auch die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser

Begriffe weisen auf zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der

Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck

gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen

werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem

Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren

von Robex hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie

unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten eine Reihe von Risiken und

Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang

mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der Rohstoffpreise,

Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene

Kosten und Nachfrage nach Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der

Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang

mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen

sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und

soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und

Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein

könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, die

Rekrutierung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und

Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im

zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das

auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete

Informationen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden

Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen

sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch

geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die

Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin

enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich

bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder

Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die

sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln.

Sollte Robex zukunftsgerichtete Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht

abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder

andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer

Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

JORC-CODE UND CIM-DEFINITIONSSTANDARDS

Der Begriff?Erzreserve" (Ore Reserve), wie er im Australasian Code for

Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves festgelegt

ist (dem sogenannten?JORC-Code"), der vom Joint Ore Reserves Committee des

Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of

Geoscientists und des Minerals Council of Australia herausgegeben wird,

entspricht dem Begriff?Mineralreserve" (Mineral Reserve) gemäß den vom Canadian

Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 verabschiedeten

CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (den

sogenannten?CIM-Definitionsstandards"). Die Begriffe?abgeleitete

Mineralressourcen" (Inferred Mineral Resources),?angezeigte Mineralressourcen"

(Indicated Mineral Resources) und?gemessene Mineralressourcen" (Measured

Mineral Resources) haben im JORC-Code und in den CIM-Definitionsstandards

dieselbe Bedeutung. Ebenso entsprechen?nachgewiesene Mineralreserven" (Proved

Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den?nachgewiesenen Mineralreserven"

(Proven Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards, und

?wahrscheinliche Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß dem JORC-

Code den?wahrscheinlichen Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß

den CIM-Definitionsstandards. Der JORC-Code gilt als ein gemäß NI 43-101

anerkannter ausländischer Standard.

Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven sowie Produktionsziele

Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der

Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio.

Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den

jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex

sind nachstehend aufgeführt.

PDI

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen

Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte NEB und BC wurden am 7.

August 2023 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan-Mineralressourcen

steigen auf 5,38 Mio. Unzen" (Bankan Mineral Resource Increases to 5.38Moz)

veröffentlicht. Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte Fouwagbe und

Sounsoun wurden am 23. April 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel

?Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo über 153.000 Unzen" (Maiden Argo

Mineral Resource Estimate of 153koz) an die ASX übermittelt. Die Erzreserven-

Schätzung für das Bankan-Projekt wurde am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von

PDI mit dem Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" (Bankan

DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit) an die ASX übermittelt.

PDI bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die

Mineralressourcen- oder Erzreserven-Schätzungen wesentlich beeinflussen würden,

und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen in den jeweiligen

Marktmitteilungen zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht

wesentlich geändert haben. PDI beabsichtigt, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt

gegebenen Widerrufe für Argo (und Bokoro) gemäß dem Bergbaugesetz Berufung

einzulegen. Die abgeleiteten Mineralressourcen in Argo machen lediglich 2,8 %

der gesamten Mineralressourcen von PDI aus.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und die prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf

das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem

Titel?Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS

Confirms Outstanding Project Economics) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt,

dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus

abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung

zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Robex

Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen

Die Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen für das Kiniero-Projekt von

Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel

?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to

Kiniero Gold Project Technical Report) an die ASX übermittelt. Die Schätzungen

für das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai

2025 mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) veröffentlicht.

Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die

in den jeweiligen Marktmitteilungen enthaltenen Schätzungen der

Mineralressourcen oder Erzreserven wesentlich beeinflussen würden, und dass alle

wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in

den Mitteilungen basieren, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich

geändert haben.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das

Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von

Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"

an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt

wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel

?Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen

Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten

Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,

weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

National Instrument 43-101

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation,

die sich auf Robex beziehen, wurden von Herrn Jeames McKibben, einem Chartered

Professional Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy und

Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und genehmigt. Herr

McKibben gilt als?qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101.

Leser werden auf den technischen Bericht zum Nampala-Projekt mit dem Titel

?Unabhängiger technischer Bericht über die Lizenzen Nampala, Mininko, Gladie und

Kamasso sowie eine Mineralressourcen- und -reserven-Schätzung für die Goldmine

Nampala, Mali, Westafrika" (Independent Technical Report on the Nampala,

Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate

of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa) mit Gültigkeit zum 30. September

2024 (der?Technische Bericht zu Nampala") verwiesen. Ebenso auf den geänderten

und neu gefassten technischen Bericht zum Kiniero-Projekt mit dem Titel

?Technischer Bericht, Kiniero-Goldprojekt, Guinea (geändert)" (Technical Report,

Kiniero Gold Project, Guinea (Amended)) mit Gültigkeitsdatum 6. Dezember 2024,

geändert und neu gefasst am 12. Juni 2025 (der?Technische Bericht zu Kiniero").

Beide Berichte wurden gemäß NI 43-101 erstellt und sind im Profil von Robex auf

SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

ERKLÄRUNG VON PDI ZU DEN ERZRESERVEN UND MINERALRESSOURCEN

Erklärung zu den Erzreserven in Bankan(1, 2)

+------------------------------------------------------------------------------+

| Tonnage Goldgehalt Enthalten |

|Lagerstätte Abbaumethode Klassifizierung (Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen |

| Gold) |

+------------------------------------------------------------------------------+

Tagebau Wahrscheinlich 40,2 1,36 1.751

Untertagebau Wahrscheinlich 7,9 3,95 1.002

NEB Gesamt 48,1 1,78 2.753

Tagebau Wahrscheinlich 3,5 1,78 200

BC Tagebau Gesamt 3,5 1,78 200

Gesamt Tagebau 43,7 1,39 1.951

Gesamt 7,9 3,95 1.002

Untertagebau

Bankan-Projekt 51,6 1,78 2.953

Gesamt

--------------------------------------------------------------------------------

Bankan-Mineralressourcen-Schätzung(3, 4)

+--------------------------------------------------------------------------+

|Lagerstätte Klassifizierung Tonnage Goldgehalt Enthalten |

| (Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen Gold)|

+--------------------------------------------------------------------------+

Angezeigt 78,4 1,55 3.900

Abgeleitet 3,1 0,91 92

NEB Tagebau Gesamt 81,4 1,53 3.993

NEB Untertagebau Abgeleitet 6,8 4,07 896

NEB Gesamt 88,3 1,72 4.888

Angezeigt 5,3 1,42 244

BC Tagebau Abgeleitet 6,9 1,09 243

BC Gesamt 12,2 1,24 487

NEB Gebiet Gesamt 100,5 1,66 5.376

Fouwagbe Abgeleitet 2,2 1,68 119

Sounsoun Abgeleitet 0,9 1,19 34

Argo Gebiet Gesamt 3,1 1,54 153

Bankan-Projekt Gesamt 103,6 1,66 5.528

----------------------------------------------------------------------------

ERKLÄRUNG VON ROBEX ZU DEN ERZRESERVEN UND MINERALRESSOURCEN

Erklärung zu den Erzreserven und Mineralressourcen in Kiniero(5, 6)

+-------------------------------------------------------------------+

| Lagerstätte Tonnage Goldgehalt Enthalten |

| (Mt) (g/t Au) (Mio. Unzen Gold) |

+-------------------------------------------------------------------+

Wahrscheinlich

Jean 4,2 1,53 0,20

SGA 5,1 1,52 0,25

SGD 3,4 1,34 0,14

Sabali South 7,4 0,89 0,21

Sabali North & Central 1,5 0,96 0,05

Mansounia 17,7 0,81 0,46

Lagerhalden 6,3 0,48 0,10

Gesamt 45,5 0,97 1,41

Angezeigt

SGA 12,1 1,46 0,57

Jean 4,7 1,69 0,26

Sabali North & Central 3,7 1,21 0,14

Sabali South 11,1 0,91 0,32

West Balan 3,0 1,45 0,14

Banfara 0,9 1,00 0,03

Mansounia Central 24,0 0,78 0,60

Lagerhalden 11,6 0,37 0,14

Gesamt 71,2 0,96 2,20

Abgeleitet

SGA 10,6 1,43 0,49

Jean 2,2 1,47 0,1

Sabali North & Central 0,7 1,39 0,03

Sabali South 2,7 1,01 0,09

West Balan 2,0 1,27 0,08

Banfara 0,7 1,45 0,03

Mansounia Central 26,3 0,82 0,7

Lagerhalden 0,2 1,31 0,01

Gesamt 45,3 1,05 1,53

---------------------------------------------------------------------

Erklärung zu den Erzreserven und Mineralressourcen in Nampala(7, 8)

+-------------------------------------------------------------+

| Verwitterungstyp Tonnage Goldgehalt Enthalten |

| (Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen Gold) |

+-------------------------------------------------------------+

Wahrscheinlich

Oxid 3,3 0,90 94,6

Übergang 0,8 1,06 26,4

Gesamt 4,0 0,93 121,0

Angezeigt

Oxid 5,9 0,84 158,3

Übergang 2,1 1,13 76,0

Frisch 0,1 3,00 9,4

Gesamt 8,0 0,94 243,7

Abgeleitet

Oxid 0,3 0,79 8,1

Übergang 0,2 1,62 8,5

Frisch 0,01 2,53 0,4

Gesamt 0,6 0,95 17,0

---------------------------------------------------------------

(________________________________)

(1) Siehe PDI-ASX-Mitteilung?Bankan DFS bestätigt hervorragende

Projektwirtschaftlichkeit" vom 25. Juni 2025.

(2) Cutoff-Gehalt: Tagebau 0,38-0,48 g/t Au, Untertagebau 2,0 g/t Au.

(3) Ressourcen-Cut-off: NEB Tagebau angezeigt & abgeleitet 0,5 g/t Au, NEB

Untertagebau abgeleitet 2,0 g/t Au, BC Tagebau angezeigt und abgeleitet 0,4 g/t

Au, Fouwagbe und Sounsoun abgeleitet 0,5 g/t Au

(4) In Bezug auf die Lagerstätten Fouwagbe und Sounsoun (Argo-Genehmigung)

beabsichtigt PDI, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe von Argo

und Bokoro gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Siehe PDI ASX-

Veröffentlichung?Update zu den Explorationsgenehmigungen für Argo und Bokoro"

(Argo and Bokoro Exploration Permits Update) vom 28. Mai 2025.

(5)Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum

Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom

22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.

(6) Cutoff-Gehalte für Ressourcen und Reserven (Ressourcen bei 2.200 USD/Unze,

Reserven bei 1.800 USD/Unze): SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au,

Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,4 g/t Au;

Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, Fleckenzone / Saprolit / Unterer Saprolit

(Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; Sabali Nord

und Zentral: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang)

0,6 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid)

0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,5 g/t Au. Als

Mineralressourcen gemeldete Halden wurden auf solche Halden beschränkt, die für

die gesamte Halde einen Durchschnittsgehalt von > 0,3 g/t Au aufweisen; es wurde

keine Selektivität angenommen.

(7)Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement

Prospectus) vom 6. Mai 2025 sowie den Nampala Technical Report.

(8) Ressourcen-Cutoff-Gehalte (bei 2.200 USD/Unze): Laterit 0,35 g/t Au, Oxid

0,35 g/t Au, Übergang 0,43 g/t Au, Frisch 1,89 g/t Au. Cutoff-Gehalte der

Reserven (bei 1.800 USD/Unze): 0,4 g/t Au (Laterit, Fleckenzone, Saprolit und

Übergang).

Â°