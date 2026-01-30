GNW-News: Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht Dezember 2025
Der westafrikanische
Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das
?Unternehmen") (TSX-V: RBX | ASX: RXR | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut
sich, über seine Aktivitäten im Quartal Dezember 2025 zu berichten.
Robex besitzt und betreibt die Goldmine Nampala in Mali und treibt das
Goldprojekt Kiniero in Guinea weiter voran. Im Laufe des Quartals erreichte das
Unternehmen mit dem ersten Goldguss in Kiniero einen wichtigen Meilenstein und
machte damit einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu einem Multi-Asset-
Goldproduzenten in Westafrika.
Highlights:
* Die Zustimmung der Aktionäre zur geplanten Fusion von Robex mit Predictive
Discovery Limited (ASX: PDI) wurde mit 94,54 % der Stimmen auf einer
außerordentlichen Hauptversammlung erteilt. Dies erfüllt eine wichtige
Voraussetzung und bringt die Transaktion ihrem Abschluss im ersten Quartal
2026 näher.
* Am 21. Dezember 2025 wurde im Kiniero-Goldprojekt die erste Goldgewinnung
erzielt, wodurch das Unternehmen nun auf dem besten Weg zur kommerziellen
Produktion ist.
* Der erste Meilenstein wurde termingerecht und innerhalb des Budgets
erreicht, was die hervorragenden Fähigkeiten von Robex in den Bereichen Bau,
Inbetriebnahme und Betrieb sowie die Leistungsfähigkeit seines erstklassigen
Bergbauentwicklungsteams unterstreicht.
* Kiniero hat im Dezember insgesamt 790 Unzen Gold gegossen.
* Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage ist im Gange, wobei die
Rückgewinnung den Erwartungen entspricht und das Ziel für die Nennkapazität
im ersten Quartal 2026 erreicht werden soll.
* Die Kiniero-SAG-Mühle wurde installiert, die wichtigsten Brechkreisläufe
wurden fertiggestellt, die Kugelmühle und die Tailings-Lagerstätte der Phase
1B - geplant für das erste Quartal 2026 - wurden Anfang Januar
fertiggestellt und in Betrieb genommen.
* Nampala produzierte im Dezemberquartal 2025 11.028 Unzen und verkaufte
11.272 Unzen Gold.
* Die Goldproduktion aus Nampala belief sich im Geschäftsjahr 25 auf insgesamt
45.429 Unzen.
* Die Produktions- und Kostenprognose für das Kalenderjahr 2026 wird im Laufe
des zweiten Quartals bekannt gegeben, sobald die Produktionssteigerung in
Kiniero abgeschlossen ist.
Matt Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, äußerte sich wie folgt:
?Das Dezemberquartal brachte mehrere wichtige Meilensteine für Robex mit sich.
Wir haben unseren ersten Goldguss im Kiniero-Goldprojekt termingerecht und
innerhalb des Budgets abgeschlossen, was die Stärke unserer Projektumsetzung und
die Kompetenz unseres Teams unterstreicht. Bei Nampala bildet die beständige
operative Leistung weiterhin die Grundlage für den Cashflow und unterstützt
unsere regionale Wachstumsstrategie.
Im Rahmen unserer Bemühungen um die geplante Fusion mit Predictive Discovery
stellt die überwältigende Zustimmung der Aktionäre eine bedeutende Bestätigung
unserer Strategie dar und dürfte nach Abschluss der Transaktion dazu beitragen,
dass die fusionierte Gruppe zu einem mittelständischen Goldproduzenten in
Westafrika wird. Mit den Fortschritten von Kiniero in Richtung kommerzieller
Produktion und der organisatorischen Größe, die das fusionierte Unternehmen mit
sich bringen wird, sind wir gut aufgestellt, um nachhaltigen Wert für Aktionäre,
Gemeinden und Stakeholder zu schaffen."
Kiniero-Goldprojekt, Guinea
Bauübersicht
Das Kiniero-Goldprojekt hat im Dezemberquartal weitere bedeutende Fortschritte
erzielt, wobei wichtige Meilensteine im Bereich der Anlagen und Infrastruktur
erreicht wurden. Diese Meilensteine trugen zur erfolgreichen Inbetriebnahme der
Verarbeitungsanlage und zur Gewinnung der ersten Goldmenge bei.
Prozessanlagen und Infrastruktur
* Die Installation der SAG-Mühle ist abgeschlossen, die Installation der
Kugelmühle schreitet voran und steht kurz vor der mechanischen
Fertigstellung. Die Auskleidung der Mühle ist weiterhin in hervorragendem
Zustand.
* Die Primär- und Kiesbrecherkreise sind mechanisch vollständig.
* Die Elektro- und Instrumentierungsarbeiten für die erste Erzlieferung wurden
im Wesentlichen abgeschlossen, lediglich kleinere Arbeiten sind noch
ausstehend.
* Der Verarbeitungskreislauf, von der Saprolit-Zerkleinerung über die SAG-
Mühle, Zyklone, CIL-Anlage A und Abraumhalden, wurde vollständig in Betrieb
genommen, wobei die erste Erzlieferung am 11. Dezember 2025 erfolgte.
* Die Elution und der Bau des Goldraums wurden abgeschlossen und in Betrieb
genommen, wobei am 21. Dezember 2025 das erste Gold gegossen wurde.
Abbildung 1: Luftaufnahme des Kiniero-Goldprojekts zum 20. Januar 2026
Stromerzeugung und Elektroarbeiten
* Das Kraftwerk wurde weiterentwickelt, die letzten vier Motoren wurden
fertiggestellt, in Betrieb genommen und werden mit Diesel betrieben.
* Der Schwerölkreislauf (HFO) wurde weiterentwickelt, wobei Zentrifugen,
Absetz- und Versorgungstanks in Betrieb genommen und die Inbetriebnahme
begonnen wurde.
Abraumlagerungsanlage (TSF)
* Phase 1B der Abraumlagerstätte wurde abgeschlossen, die QA/QC-Dokumentation
wurde unterzeichnet und die Anlage ist bereit für die Aufnahme von Abraum.
Sonstige Infrastruktur
* Kleinere Arbeiten, darunter die Installation der Beleuchtung und kleinere
Ausstattungselemente, werden derzeit abgeschlossen, um die vollständige
Betriebsbereitschaft zu gewährleisten.
Bauaktivitäten - 1. Quartal 2026
Wichtige Aktivitäten, die ursprünglich für das erste Quartal 2026 geplant waren,
sind nun Anfang Januar abgeschlossen:
* Kugelmühle: Installation und Inbetriebnahme abgeschlossen
* Verarbeitungskreisläufe: Primär-, Kiesel- und CIL-Zug-B-Kreisläufe
abgeschlossen
* Wasserversorgung: Fertigstellung der West Balan-Grube zur Erreichung der
Nennleistung
* Kraftwerk: Bau und Inbetriebnahme abgeschlossen; alle acht Motoren werden
nun mit Schweröl betrieben
* Absetzbecken: Phase 1 abgeschlossen, bietet Kapazität für etwa zwei Jahre
Community Relations
Im Laufe des Quartals leistete das Kiniero-Projekt durch das CSR-Programm
(Corporate Social Responsibility) von Robex weiterhin einen bedeutenden Beitrag
für die lokalen Gemeinden, wobei der Schwerpunkt auf Bildung, sozialen
Initiativen und dem Engagement für die Gemeinschaft lag.
* Bildungsinitiativen wurden in benachbarten Gemeinden wie Ballan, Kiniero,
Fara-Ballan, Mansounia und Saman durchgeführt, um die Bildung der Kinder vor
Ort zu fördern.
* Im Vorfeld der offiziellen Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage wurden
soziale und kulturelle Initiativen durchgeführt, um das kulturelle
Engagement und die Beteiligung der Gemeinschaft zu fördern.
Umwelt- und Sicherheitsleistung
Im Rahmen des Kiniero-Projekts hat Robex im Dezemberquartal seine hervorragende
Leistung in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit aufrechterhalten und
damit sein Engagement für verantwortungsvollen Bergbau und proaktive Einbindung
der Gemeinden bekräftigt.
Die wichtigsten Highlights:
* Das Projekt hat seit Januar 2024 mehr als 6,3 Millionen Stunden ohne Unfälle
mit Arbeitsunfähigkeit erreicht.
* Die durchschnittliche Belegschaft vor Ort stieg auf 1.919 Mitarbeiter, was
die erfolgreiche Mobilisierung von Auftragnehmern für SMP-, Mühlen-,
Elektro-, Kraftwerks- und Bergbauaktivitäten widerspiegelt.
* Die Inbetriebnahme verlief sicher und ohne Zwischenfälle, und alle vor Ort
angelieferten Chemikalien wurden ohne Probleme gehandhabt.
* Das Personal in den Bereichen Inbetriebnahme, Verarbeitungsanlagen und
Bergbau erhielt eine umfassende HSE-Schulung.
* Drei Praktikanten aus der Gemeinde haben sich dem Standort angeschlossen und
sammeln praktische Erfahrungen in den Bereichen Verarbeitung, Sicherheit und
Umwelt.
* Die Klinik vor Ort ist betriebsbereit und kann Patienten aufnehmen, wobei
die neuen medizinischen Geräte vollständig in Betrieb genommen wurden.
* Das Umweltteam wurde durch die Ernennung eines neuen Umweltbeauftragten
verstärkt, und mehrere Tonnen Abfall wurden von einem zertifizierten
Auftragnehmer sicher entsorgt.
* Baumschulen und traditionelle Bienenstockprogramme wurden erweitert, um
zukünftige Initiativen zur Standortsanierung und Biodiversität zu
unterstützen.
* Die Regenzeit endete im November, und während des gesamten Quartals
herrschten günstige Bedingungen vor Ort.
Kiniero-Goldprojekt - Fortschritte im Januar 2026
Abbildung 2: Primärbrecher Abbildung 3: Saprolit-Brecher
Abbildung 4: Vorbrecher - Abbildung 5: Ansicht der
Erzrückgewinnungszufuhr Aufbereitungsanlage von oben
Abbildung 6: Lagerung in Absetzbecken Abbildung 7: CIL-Tankzug A und B
Nampala-Goldbetrieb, Mali
+--------------------------------------------------------------------+ +----------+
| Einheiten Q1 FY25 Q2 FY25 Q3 FY25 Q4 FY25 | | FY25 |
+--------------------------------------------------------------------+ +----------+
Finanzdaten(1)
Produktion Unzen 12.892 11.735 9.774 11.028 45.429
Umsatz Unzen 11.869 13.104 9.529 11.272 45.773
Durchschnittlicher
erzielter Preis C$/Unze 4.160 4.586 4.870 5.904 4.859
Erlöse C$M 49.373 60.099 46.406 66.552 222.431
---------------------------------------------------------------------- ------------
Betriebsdaten
Erz-Abbau t 631.515 720.924 353.818 518.297 2.224.554
Abraum t 2.370.569 1.964.118 1.587.604 2.016.593 7.938.884
Gesamtmenge des
abgebauten
Materials t 3.002.084 2.685.042 1.941.442 2.534.890 10.163.438
Stripping-
Verhältnis w:o 3,75 2,72 4,48 3,89 3,57
Verarbeitetes Erz t 559.013 547.749 501.300 582.618 2.190.680
Kopfgrad g/t 0,82 0,76 0,69 0,68 0,74
Rückgewinnung % 87,6 87,3 88,4 87,2 87,6
---------------------------------------------------------------------- ------------
(1) Die Finanzinformationen für den Goldbetrieb in Nampala, Mali, sind
ungeprüft. Die Zahlen können noch weiteren Anpassungen unterliegen.
Zusammenfassung der Operation
* Gewonnenes Material: Im Dezemberquartal 2025 betrug die Gesamtmenge des
abgebauten Materials 2.534.890 Tonnen, darunter 2.016.593 Tonnen Abraum und
518.297 Tonnen Erz. Das Stripping-Verhältnis sank auf 3,89, was einem
Rückgang von 13,2 % gegenüber 4,48 im Septemberquartal 2025 entspricht.
Dieser Rückgang spiegelt den Abschluss der im vorangegangenen Quartal
durchgeführten intensiven Abraumarbeiten wider, deren strategischer
Schwerpunkt auf der Beseitigung von Abraum lag, um den Zugang zu tiefer
liegenden Erzvorkommen zu erleichtern.
* Verarbeitetes Erz: Im Dezemberquartal 2025 wurden insgesamt 582.618 Tonnen
Erz verarbeitet, was einem Anstieg von 16,2 % gegenüber 501.300 Tonnen im
Septemberquartal 2025 entspricht. Der Anstieg des Durchsatzes ist in erster
Linie auf eine verbesserte Anlagenverfügbarkeit, weniger Verstopfungen der
Rutschen, eine geringere Verklumpung des Erzes aufgrund nachlassender
Niederschläge sowie weniger Störungen im Bereich Elektrik und
Instrumentierung zurückzuführen.
* Durchschnittlicher Gehalt: Der durchschnittliche Gehalt für das
Dezemberquartal 2025 betrug 0,68 g/t, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber
0,69 g/t im Septemberquartal 2025 entspricht. Dieser leichte Rückgang
spiegelt die Verarbeitung einer überwiegend mittelgradigen Erzmischung
wider, da höhergradiges Erz in den Gruben vor dem Abbau und der Lieferung an
die Mühle zusätzliche Sprengungen erforderte. Trotz der Verringerung
entspricht der Gehalt weiterhin dem Abbauplan und den Parametern für die
Gehaltskontrolle.
* Förderungsrate: Die Goldförderung für das Dezemberquartal 2025 betrug 87,2 %
und entsprach damit weitgehend der Ausbeute von 88,4 % im Septemberquartal
2025. Der leichte Rückgang spiegelt die normalen Schwankungen bei der
Verarbeitung während des Berichtszeitraums wider, einschließlich eines
geringfügigen Anstiegs der Goldausbeute aus den Abraumhalden. Die
Gesamtausfallquote entspricht weiterhin den operativen Erwartungen.
* Goldproduktion: Die Goldproduktion für das Dezemberquartal 2025 belief sich
auf insgesamt 11.028 Unzen, was einem Anstieg von 1.254 Unzen im Vergleich
zum Septemberquartal 2025 entspricht. Die Produktionssteigerung wurde durch
einen höheren Erzdurchsatz in den Verarbeitungsanlagen erzielt.
Umwelt- und Sicherheitsleistung
* Im November ereignete sich ein Arbeitsunfall mit Ausfallzeit (LTI) mit einem
Auftragnehmer in der Westgrube. Seitdem wurden 345.886 LTI-freie
Arbeitsstunden verzeichnet.
* Im Berichtszeitraum wurden keine meldepflichtigen Umweltvorfälle oder
Verstöße verzeichnet.
* Die Umweltüberwachungsprogramme für Lärm, Wasser und Luftqualität wurden
fortgesetzt.
Gemeinschaft und soziale Verantwortung
Robex setzte seine Unterstützung für die lokalen Gemeinden in der Nampala-Mine
im vierten Quartal 2025 fort und bekräftigte damit sein Engagement für
nachhaltige Entwicklung und gesellschaftliches Engagement:
Zu den wichtigsten Initiativen zählen:
* Beitrag in Höhe von ca. 364.000 US-Dollar an den lokalen
Bergbauentwicklungsfonds.
* Bildungs- und Ausbildungsinitiativen, darunter 28 Praktika zur beruflichen
Ausbildung oder Kompetenzentwicklung für junge Malier sowie die Verteilung
von Schulausstattungen an Schüler in Finkolo, Nampala, N'Tjikouna und
N'Golola.
* Lokale Partnerschaften und Beschäftigungsinitiativen, einschließlich des
Erwerbs von Gemüsegärten für Frauenverbände und der Inanspruchnahme von
gemeinnützigen Dienstleistungen, die über GIE Balimaya angeboten werden.
* Gemeinschaftsspenden, einschließlich der Unterstützung für
Jugendsportwettbewerbe, das CAPEMA-Waisenhaus in Sikasso und 23 Menschen mit
Behinderungen in Finkolo, Ganadougou und N'Tjikouna.
* Umfassende lokale und nationale Beschaffung, Unterstützung regionaler
Lieferanten und Stärkung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Region
Sikasso und in ganz Mali.
Erkundung und Entwicklung
Im Laufe des Quartals hat Robex die Explorationsaktivitäten in seinem
westafrikanischen Explorationsportfolio vorangetrieben und sich dabei weiterhin
auf kurzfristige Produktionsmöglichkeiten und langfristiges Ressourcenwachstum
in Kiniero und Nampala konzentriert.
Kiniero-Goldprojekt, Guinea
* Ein detailliertes Programm zur strukturellen und lithologischen Kartierung
wurde vom Fachberater Dr. Alistair Reed von QMap Pty Ltd durchgeführt.
Dadurch konnte das Verständnis der geologischen Einflüsse auf die
Goldmineralisierung im gesamten Bezirk Kiniero verbessert und die
vorrangigen Explorationsziele für Diamant- und Reverse-Circulation-
Bohrprogramme (RC-Bohrungen) verfeinert werden.
* Ende Oktober wurde im Sektor Gobele ein Diamantbohrprogramm mit fünf
Bohrlöchern über insgesamt 1.956 Meter begonnen. Das Programm zielt darauf
ab, sich auf das Zentrum des Vulkansystems zu konzentrieren, das Potenzial
für einen Tagebau?Expanded Sector Gobele" zu bewerten und
Tiefenerweiterungen unterhalb der bestehenden Mineralisierung zu
untersuchen. Es wurden mehrere Zonen mit Alterationen und
Sulfidmineralisierung durchschnitten, die Untersuchungsergebnisse stehen
noch aus.
* Ein Reverse-Circulation-Bohrprogramm in Sabali South umfasste 29 Bohrlöcher
über 4.540 Meter, die auf den mineralisierten Korridor Sabali-Mansounia
abzielten und das Entwicklungspotenzial eines?Super-Pit" in Kiniero
evaluierten, wobei sowohl die laterale als auch die vertikale Ausdehnung der
bekannten Mineralisierung untersucht wurden.
* Ein Sterilisierungs-RC-Bohrprogramm wurde ebenfalls im Bereich der
Mülldeponie Gobele und im MOP Sabali South mit sieben Bohrlöchern
abgeschlossen. Die Ergebnisse stehen noch aus.
Exploration in der Nähe der Mine Nampala, Mali
* Die Exploration konzentrierte sich weiterhin auf kurz- bis mittelfristige
Oxidvorkommen mit niedrigem Abraumverhältnis in der Nähe bestehender
Verarbeitungsinfrastrukturen, die ohne den Einsatz von Sprengstoff abgebaut
werden können.
* Ein groß angelegtes RC-Bohrprogramm auf dem Explorationsgebiet Mininko
umfasste 207 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 19.916 Metern, die in
einem nominalen Abstand von 25 m x 25 m gebohrt wurden. Das Programm
untersuchte flache Oxidmineralisierungen in einem Umkreis von etwa 10 km um
die Verarbeitungsanlage in Nampala mit dem Ziel, kostengünstige Optionen für
die nachhaltige Versorgung und den Ersatz von Rohstoffen zu identifizieren,
um die derzeitige Lebensdauer der Mine zu verlängern.
* Das Programm hat erfolgreich zwei neue mineralisierte Ziele identifiziert,
die durch weitere geologische Interpretationen, vorläufige
Mineralressourcenmodellierungen und Studien zur Minenoptimierung
weiterentwickelt werden sollen, vorbehaltlich einer laufenden technischen
Bewertung.
Unternehmen
Aktuelles zur Fusion von PDI
Im Laufe des Quartals hat Robex die geplante Fusion mit Predictive Discovery
Limited (ASX: PDI) im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans nach Quebecer
Recht weiter vorangetrieben. Im Rahmen der Transaktion wird PDI (über eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft) alle ausgegebenen und im Umlauf
befindlichen Robex-Aktien erwerben. Die Aktionäre von Robex erhalten für jede
gehaltene Robex-Aktie 7,862 PDI-Aktien, wodurch die Robex-Aktionäre auf
vollständig verwässerter Basis und im Geld etwa 46,5 % der fusionierten Gruppe
besitzen werden.
Erreichte Meilensteine:
* Unterzeichnung des endgültigen Vertrags zwischen Robex und PDI.
* Die Aktionäre haben der Transaktion auf einer außerordentlichen Versammlung
mit rund 94,5 % der abgegebenen Stimmen zugestimmt.
* Nachfolgendes Event: Erhalt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung durch
das Oberste Gericht von Quebec am 13. Januar 2026.
Die Fusion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich der behördlichen und staatlichen Einwilligungen in Guinea und
Mali. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.
Aktualisierung der Kapitalstruktur
Das ausgegebene Kapital des Unternehmens stieg von 244.079.269 Aktien zum 30.
September 2025 auf 276.388.803 Aktien zum 31. Dezember 2025. Robex ist sowohl an
der ASX (über CDIs) als auch an der TSXV (als Stammaktien) notiert.
Im Laufe des Quartals beschleunigte Robex die Fälligkeit seiner am 27. Juni
2024 ausgegebenen börsennotierten Stammaktien-Kaufoptionsscheine, nachdem der
Aktienkurs des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 3,50 CAD
pro Aktie überschritten hatte. Das Ablaufdatum wurde vom 27. Juni 2026 auf den
18. Oktober 2025 vorverlegt. Infolgedessen:
* Es wurden 32.249.534 Optionsscheine ausgeübt, wodurch ein Bruttoerlös von
82,2 Millionen kanadischen Dollar erzielt wurde.
* Die verbleibenden 130.006 Optionsscheine wurden nicht ausgeübt und sind am
18. Oktober 2025 verfallen.
* Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 60.000 Optionen ausgegeben und
ausgeübt, darunter 10.000 Optionen zu 3,60 CAD und 50.000 Optionen zu 2,90
CAD, was einen Bruttoerlös von 181.000 CAD einbrachte.
Diese Ankündigung wurde vom Vorstand des Unternehmens genehmigt und zur
Veröffentlichung freigegeben.
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser
Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director and Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Investoren und Medienanfragen:
Nathan Ryan
NWR Communications
Telefon: +61 420 582 887
E-Mail: nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
Details zum
Genehmigungsbereich Kiniéro
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Aktuelles |
|Genehmigungs Fläche Holding Gültigkeit/Status/Dauer|
| nummer Typ Mineral (Km(2)) Lagerstätte -Unternehmen |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
Verliehen am 17.
Dezember 2020. Gültig
für einen Zeitraum von
15 Jahren, verlängerbar
311 Abbaugenehmigung Gold 95,51 SMG nach Ablauf
------------------------------------------------------------------------------------------------
Verliehen am 17.
Dezember 2020. Gültig
für einen Zeitraum von
15 Jahren, verlängerbar
310 Abbaugenehmigung Gold 37,85 SMG nach Ablauf
------------------------------------------------------------------------------------------------
Verliehen am 4.
November 2020. Gültig
für einen Zeitraum von
15 Jahren, verlängerbar
271 Abbaugenehmigung Gold 99,35 SMG nach Ablauf
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabali Nord Verliehen am 17.
und Dezember 2020. Gültig
Zentral- für einen Zeitraum von
Sabali Süd, 15 Jahren, verlängerbar
SGA, Jean nach Ablauf
312 Abbaugenehmigung Gold 93,63 und Banfare SMG
------------------------------------------------------------------------------------------------
Details zur Explorationsgenehmigung für Mansounia
+--------------------------------------------------------------------------------------+
| Aktuelles |
|Genehmigungs Fläche Holding Status |
| nummer Typ Mineral (Km(2)) Lagerstätte -Unternehmen |
+--------------------------------------------------------------------------------------+
Die Genehmigung
wurde am 6. April
2020 erteilt, ist
zunächst
für einen Zeitraum
von drei Jahren
gültig und
kann nach Ablauf
verlängert werden.
Ein Antrag auf eine
Abbaugenehmigung
(die auf den Namen
von
SMG ausgestellt
werden soll) wurde
im ersten Quartal
2023 für 50 % des
Mansounia-
Genehmigungsgebiets
gültig bei der
CPDM eingereicht.
Dieser
Antrag wird noch
bearbeitet, aber
das Unternehmen
weist darauf hin,
dass der guineische
Bergbauminister am
7. März
2025
schriftlich
bestätigt hat, dass
der
Antrag vollständig
Explorations Penta und
1048 genehmigung Gold 53,78 Mansounia Goldfields konform ist.
----------------------------------------------------------------------------------------
Die Genehmigung
wurde am 6. April
2020 erteilt, ist
zunächst
für einen Zeitraum
von drei Jahren
gültig und
kann nach Ablauf
verlängert werden.
Ein Antrag auf eine
Abbaugenehmigung
(die auf den Namen
von
SMG ausgestellt
werden soll) wurde
im ersten Quartal
2023 für 50 % des
Mansounia-
Genehmigungsgebiets
gültig bei der
CPDM eingereicht.
Dieser
Antrag wird noch
bearbeitet, aber
das Unternehmen
weist darauf hin,
dass der guineische
Bergbauminister am
7. März
2025 schriftlich
bestätigt hat
, dass der
Antrag vollständig
Explorations Penta und
1049 genehmigung Gold 90,37 Mansounia Goldfelder konform ist.
----------------------------------------------------------------------------------------
Einzelheiten zur Abbaugenehmigung für das Nampala-Projekt
+------------------------------------------------------------------------------+
|Genehmigungs Name der Genehmigung |
| code Startdatum Ablaufdatum Gebiet Status|
+------------------------------------------------------------------------------+
Nampala-
Betriebsgenehmigung
(Betriebsgenehmigung 21. März
PE 2011/17 für Nampala) 2012 21. März 2042 16 km(2) Aktiv
--------------------------------------------------------------------------------
Einzelheiten zur Explorationsgenehmigung für das Nampala-Projekt (Südmali)
+------------------------------------------------------------------------------+
| Genehmigungs Name der |
| code Genehmigung Startdatum Gebiet Status |
+------------------------------------------------------------------------------+
Kamasso 19. September
PR: 17/868 2017 100 km(2) In Bearbeitung
--------------------------------------------------------------------------------
Diangounté 28. November
PR 16/802 Bis 1 2017 52 km(2) In Bearbeitung
--------------------------------------------------------------------------------
PR:19/1038 Sanoula 28. August 2019 31,5 km(2) In Bearbeitung
--------------------------------------------------------------------------------
Mininko 17. September
PR: 19/1039 2019 46,20 km(2) In Bearbeitung
--------------------------------------------------------------------------------
PR: 20/1088 Gladié 31. März 2021 52 km(2) In Bearbeitung
--------------------------------------------------------------------------------
Erklärung zu einer kompetenten Person
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den
Explorationsergebnissen basieren auf Angaben und zugehörigen Unterlagen, die von
Herrn Amir Adeli, einer kompetenten, sachverständigen Person und Mitglied des
Australian Institute of Mining and Metallurgy, erstellt wurden und diese
wahrheitsgetreu wiedergeben. Herr Adeli verfügt über die für die Art der
Mineralisierung, das Lagerstättenmodell sowie die durchgeführten Tätigkeiten
erforderliche Erfahrung, um als?kompetente Person" im Sinne der Ausgabe 2012
des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources
and Ore Reserves (JORC-Code) anerkannt zu werden. Er ist Mitarbeiter der Robex
Resources Management Limited und stimmt der Verwendung sämtlicher auf seinen
Informationen basierender technischer Aussagen in dieser Mitteilung in der
vorliegenden Form und im gegebenen Kontext ausdrücklich zu.
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten
?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne
der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete
Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um
Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements
(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein
besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage
des Unternehmens zu erlangen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,
Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an
der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,
wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",
?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",
?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",
?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",
?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder
?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht
auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält
diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über
die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten
aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der
ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die
Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der
Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.
Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf
bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht
zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen
zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche
Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die
Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Goldprojekt Kiniéro wie
in der diesbezüglichen Machbarkeitsstudie dargelegt, in der jeweils aktuellen
Fassung, und zwar insgesamt in Übereinstimmung mit dem zuvor vom Unternehmen
veröffentlichten überarbeiteten Zeitplan, die Fähigkeit des Unternehmens, seine
geplanten Explorations- und Entwicklungsprogramme abzuschließen, das Ausbleiben
widriger Bedingungen beim Goldprojekt Kiniéro, das Ausbleiben unvorhergesehener
Betriebsverzögerungen, das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der
Einholung der erforderlichen Genehmigungen, ein Goldpreis, der auf einem Niveau
bleibt, das das Goldprojekt Kiniero rentabel macht, die Fähigkeit des
Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung seiner
Geschäftstätigkeit aufzubringen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Schätzungen
der Mineralressourcen und Mineralreserven zu realisieren, Annahmen hinsichtlich
gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien, lokaler und globaler
geopolitischer und wirtschaftlicher Bedingungen und des Umfelds, in dem das
Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird, die Fähigkeit des
Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities
Exchange (ASX) abzuschließen, und der voraussichtliche Zeitpunkt einer solchen
Notierung, die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen des Kreditvertrags; der
Zugang des Kreditnehmers zu der im Rahmen der Kreditvereinbarung
bereitgestellten Fazilität und die Verwendung aller Beträge, die der
Kreditnehmer im Rahmen der Kreditvereinbarung erhält, für die vom Unternehmen
festgelegten Zwecke.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen in den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass
der Kreditnehmer die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme der
Kreditfazilität nicht erfüllen kann und daher nicht in der Lage ist, einen Teil
oder den gesamten Kapitalbetrag, der ihm gemäß der Kreditfazilitätsvereinbarung
zur Verfügung steht, aufzunehmen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der
Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd-
oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen der
Kreditvereinbarung aufgenommenen Beträge zurückzahlen zu können; das Risiko,
dass die Schuldner im Rahmen der Kreditvereinbarung nicht in der Lage sind, die
finanziellen und sonstigen Auflagen der Kreditvereinbarung zu erfüllen, was zu
einem Ausfallereignis führen würde; geopolitische Risiken und
Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens in
Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte
geltend zu machen, sowie der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;
Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des
Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter
der Mineralexploration und -erschließung; der Ersatz der erschöpften
Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des
Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt niemals die
Produktionsphase erreicht (unter anderem aufgrund fehlender Finanzierung); der
Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der
Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen
unterliegt, einschließlich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, sowie
die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten
des Unternehmens; Beteiligungen und Lizenzgebühren, die an Dritte zu zahlen
sind; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des
globalen Finanzsystems; Unsicherheiten hinsichtlich der Einführung von Zöllen
durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten
Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses
Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf
die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie
z. B. höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen, insbesondere zwischen dem
kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine
Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko anhängiger
oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen für
Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen
Tochtergesellschaften; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien;
Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Steuerbescheide
für das Unternehmen; der Erwerb und Erhalt von Eigentumsrechten sowie der für
den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und
Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen
im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; das Risiko, dass die tatsächlichen
Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbauliche und
explorative technische Probleme; Ausfall von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen,
die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere
Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher
Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der
öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen
des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,
einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es
tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,
Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene
Gesetze durch das Unternehmen oder seine Beauftragten; das Risiko, dass das
Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen
Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die
Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und
hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener
Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen
Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlagerstätten;
Störungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der
Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden
sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen
der Informationstechnologiesysteme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko,
dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb
des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko,
dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, auf die Erlöse aus der
Kreditfazilität zuzugreifen oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung
erhaltenen Beträge für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke zu verwenden; und
das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich
gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu
versichern.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen
beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass
die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und
erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken
könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht
garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen
zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder
Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei
helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse
des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten
Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht
geeignet.
Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die
Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie
im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,
das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter
www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Das Unternehmen hat diese Mitteilung auf der Grundlage der ihm zur Verfügung
stehenden Informationen erstellt. Es wird keine ausdrückliche oder
stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness,
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit
gesetzlich zulässig, übernimmt weder das Unternehmen noch seine Direktoren,
leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Partner, Berater und Vertreter noch
irgendeine andere Person irgendeine Haftung, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf jegliche Haftung aufgrund von Verschulden oder Fahrlässigkeit
einer dieser Personen oder einer anderen Person, für Verluste, die aus der
Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang
damit entstehen.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Einladung, keine Aufforderung und
keine sonstige Empfehlung in Bezug auf die Zeichnung, den Kauf oder den Verkauf
von Wertpapieren dar, und weder diese Ankündigung noch irgendetwas darin stellt
die Grundlage irgendeines Vertrags oder einer Verpflichtung dar, welcher Art
auch immer.
