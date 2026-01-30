DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.177 -1,8%Euro1,1850 -0,1%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Amazon 906866 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 5: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zehntausende Tschechen demonstrieren für Präsident Pavel

01.02.26 17:20 Uhr

PRAG (dpa-AFX) - Zehntausende Menschen sind in Tschechien auf die Straße gegangen, um sich demonstrativ hinter den liberalen Präsidenten Petr Pavel zu stellen. Sie folgten einem Aufruf der Initiative "Millionen Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich am Sonntag auf gleich zwei großen Plätzen im Stadtzentrum von Prag.

Wer­bung

Hintergrund ist ein zunehmend eskalierender Streit zwischen dem Präsidenten und der neuen rechten Regierung unter dem Milliardär Andrej Babis. Die Veranstalter der Kundgebung sprachen von 80.000 bis 90.000 Teilnehmern. Die Menschen skandierten Parolen wie "Wir sind nicht allein!"

Erbitterter Streit um Ministerpersonalie

Der Präsident weigert sich, den Ehrenvorsitzenden der Autofahrerpartei Motoristen, Filip Turek, zum Umweltminister zu ernennen. Pavel begründete dies unter anderem mit früheren kontroversen Äußerungen des Ex-Rennfahrers, die unvereinbar mit der Rolle eines Ministers in einer Demokratie seien. Dem Außenminister und Parteikollegen Tureks, Petr Macinka, warf er öffentlich vor, ihn in dieser Personalfrage erpressen zu wollen.

Der 40-jährige Turek soll sich in Beiträgen in den sozialen Medien, die ihm zugeschrieben werden, rassistisch und sexistisch geäußert haben. Pavel bedankte sich am Sonntag auf X für die Unterstützung der Demonstranten. Es sei keineswegs naiv, Werte wie Anständigkeit, Wahrheit und Respekt verteidigen zu wollen. Der Ex-Nato-General Pavel steht seit März 2023 an der Spitze Tschechiens. Der 64-Jährige wurde direkt vom Volk gewählt.

Wer­bung

Opposition plant Misstrauensantrag

Die Opposition will am kommenden Dienstag wegen des Vorwurfs der Druckausübung auf den Präsidenten einen Misstrauensantrag gegen die Regierung anstrengen. Die Chancen, dass sie damit Erfolg haben wird, stehen indes schlecht. Die Koalition aus der ANO von Regierungschef Babis, den Motoristen und der ultrarechten Partei Freiheit und direkte Demokratie verfügt über eine Mehrheit von 108 der 200 Sitze im Abgeordnetenhaus./hei/DP/he