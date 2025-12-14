GNW-News: Robex reicht Nachtrag zum Informationsrundschreiben im Zusammenhang mit der Änderung des Arrangement Agreement mit Predictive Discovery ein

^QUEBEC CITY, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex"

oder das?Unternehmen") (TSX-V: RBX, ASX: RXR) gibt bekannt, dass es im

Anschluss an die Mitteilung vom 10. Dezember 2025 einen Nachtrag (das

?Addendum") zum Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 11.

November 2025 (das?Rundschreiben") eingereicht hat. Der Nachtrag enthält

bestimmte Informationen zur Änderungsvereinbarung (die?Änderungsvereinbarung"),

die zwischen Robex, Predictive Discovery Limited (?Predictive") (ASX: PDI) und

9548-5991 Québec Inc. (?Acquireco") geschlossen wurde, um die zuvor angekündigte

Vereinbarung vom 5. Oktober 2025 zwischen Robex, Predictive und Acquireco

(zusammen mit der Änderungsvereinbarung die?Vereinbarung") geändert wird,

wonach Acquireco, eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von

Predictive, alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Robex

(?Robex-Aktien") im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans (das

?Arrangement") gemäß Kapitel XVI - Abschnitt II des Business Corporations Act

(Québec) (die?Transaktion") erwerben wird.

Der Stichtag für die Feststellung der Robex-Aktionäre, die berechtigt sind, eine

Einladung zur Versammlung zu erhalten und dort abzustimmen, bleibt unverändert

der 3. November 2025 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) (4. November 2025 um

6:00 Uhr Australian Western Standard Time) (?Stichtag").

Der Nachtrag wird den Inhabern von Robex-Aktien zum Stichtag (?Robex-Aktionäre")

im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung (?Hauptversammlung")

der Robex-Aktionäre zugesandt, die für den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr

(Eastern Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) einberufen

wurde, damit die Robex-Aktionäre über einen Sonderbeschluss (den?Arrangement-

Beschluss") zur Genehmigung der Transaktion beraten und abstimmen können. Eine

Kopie des Nachtrags wurde im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter

www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca) hinterlegt.

Auf Basis der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses unabhängiger

Direktoren von Robex (der?Robex-Sonderausschuss") und nach Beratung mit seinen

externen Finanz- und Rechtsberatern hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der

?Robex-Verwaltungsrat") einstimmig beschlossen, dass die Vereinbarung im besten

Interesse von Robex liegt und dass die geänderte Gegenleistung, die die Robex-

Aktionäre im Rahmen der Transaktion erhalten sollen, aus finanzieller Sicht für

die Robex-Aktionäre fair ist. Dementsprechend EMPFIEHLT DER ROBEX-VERWALTUNGSRAT

EINSTIMMIG, DASS DIE ROBEX-AKTIONÄRE AUF DER VERSAMMLUNG FÜR DEN ARRANGEMENT-

BESCHLUSS STIMMEN.

Vertagung der Versammlung auf den 30. Dezember 2025

Die Versammlung, die ursprünglich für den 15. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern

Standard Time) (21:00 Uhr Australian Western Standard Time) angeraumt war, wurde

auf den 30. Dezember 2025 um 8:00 Uhr (Eastern Standard Time) (21:00 Uhr

Australian Western Standard Time) verschoben, um den Robex-Aktionären

zusätzliche Zeit für die Einreichung von Stimmrechtsvertretungsformularen oder

Abstimmungsformularen zu geben.

Die Versammlung wird virtuell abgehalten. Um teilzunehmen, müssen sich Robex-

Aktionäre bis zum 22. Dezember 2020 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) online

unter www.icastpro.ca/q04g09 (http://www.icastpro.ca/q04g09) (Englisch) oder

www.icastpro.ca/hzwy58 (http://www.icastpro.ca/hzwy58) (Französisch) bis zum

22. Dezember 2025 um 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) (23. Dezember 2025 um

6:00 Uhr Australian Western Standard Time) registrieren. Robex-Aktionäre können

über die oben angegebenen Registrierungslinks, die als Zugangspunkt zur

Versammlung dienen, auf die Versammlung zugreifen und daran teilnehmen.

Frist für das Einreichen von Stimmrechtsvertretungsformularen verlängert

Das Stimmrechtsvertretungsformular, das Abstimmungsformular (einschließlich der

CDI-Abstimmungsformulare) und das Übermittlungsschreiben, die den Robex-

Aktionären zusammen mit dem Rundschreiben Ende November 2025 zugestellt wurden,

bleiben gültig. Für Robex-Aktionäre, die mit ihren Robex-Aktien bereits

abgestimmt haben, besteht kein weiterer Handlungbedarf, sofern sie ihre

Abstimmung nicht ändern möchten. Wenn Sie Ihr Stimmrechtsvertretungsformular

oder Ihr Abstimmungsformular noch nicht eingereicht haben oder Ihre Stimme

ändern möchten, lesen Sie bitte die aktualisierten Anweisungen unten sorgfältig

durch.

Die Frist für die Einreichung von Stimmrechtsvertretungsformulare wurde bis zum

29. Dezember 2025, 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 29. Dezember 2025 (6:00

Uhr verlängert) (die?geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare"). Um

gültig zu sein, muss das Stimmrechtsvertretungsformular spätestens bis zur

geänderten Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare per Internet, Telefon oder

Post im Büro der Transferstelle der Gesellschaft, Computershare Investor

Services Inc., in Toronto, 320 Bay St., 14th Floor, Toronto, Ontario, M5H 4A6,

eingegangen sein.

Die Frist zum Einreichen der CDI-Abstimmungsformulare wurde ebenfalls

verlängert. Das CDI-Abstimmungsformular ist nun beim CDI-Register der

Gesellschaft, Computershare Investor Services Pty Limited, per Internet unter

www.investorvote.com.au (http://www.investorvote.com.au), per Post an GPO Box

242, Melbourne, Victoria, 3001, Australien, oder per Fax an 1800 783 447

(innerhalb Australiens) oder +61 3 9473 2555 (außerhalb Australiens) spätestens

bis 17:00 Uhr (Eastern Standard Time) am 28. Dezember 2025 (6:00 Uhr Australian

Western Standard Time am 29. Dezember 2025) (die?geänderte CDI VIF Frist")

einzureichen. CDI-Inhaber werden gebeten, ihre CDI-Abstimmungsformulare so bald

wie möglich einzureichen, um sicherzustellen, dass ihre Anweisungen ausgeführt

werden.

Begünstigte Robex-Aktionäre müssen ihr Abstimmungsformular vorab bei ihrer

Vermittlungsstelle einreichen, um sicherzustellen, dass diese bis zum Stichtag

abstimmen kann. Der Vorsitzende der Versammlung kann den Stichtag ohne vorherige

Ankündigung aufheben oder verlängern.

Anhang zum Informationsrundschreiben

Die im Nachtrag enthaltenen Informationen ergänzen die im Rundschreiben

enthaltenen Informationen, um den Robex-Aktionären ausreichende Informationen

über die Änderungsvereinbarung zur Verfügung zu stellen, damit sie sich ein

fundiertes Urteil über die Ausübung ihrer Stimmrechte aus den Robex-Aktien in

Bezug auf den Arrangement-Beschluss bilden können. Der Nachtrag sollte in

Verbindung mit dem Rundschreiben gelesen werden.

Gemäß der Änderungsvereinbarung erhalten Robex-Aktionäre nun 7,862 voll

eingezahlte Stammaktien am Kapital von Predictive (?Predictive-Aktien") für jede

gehaltene Robex-Aktie (die?geänderte Gegenleistung" oder das?geänderte

Umtauschverhältnis"). Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden

Predictive-Aktionäre und die ehemaligen Robex-Aktionäre auf vollständig

verwässerter In-the-Money-Basis jeweils etwa 53,5 % und 46,5 % des kombinierten

Unternehmens halten.

Zweites Fairness-Gutachten

Sowohl Cormark Securities Inc. (?Cormark") als auch Canaccord Genuity Corp.

(?Canaccord") wurden beauftragt, die Fairness der geänderten Gegenleistung, die

die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten sollen, aus finanzieller

Sicht zu bewerten. Cormark legte dem Sonderausschuss ein aktualisiertes

Fairness-Gutachten vor (das?Zweite Cormark-Fairness-Gutachten"), wonach zum

Zeitpunkt dieses Zweiten Cormark-Fairness-Gutachtens und vorbehaltlich der darin

dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte die geänderte

Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der Vereinbarung erhalten sollen,

aus finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre angemessen ist. Darüber hinaus

legte Canaccord dem Robex-Vorstand ein aktualisiertes Fairness-Gutachten vor

(das?Zweite Canaccord-Fairness-Gutachten" und zusammen die?Zweiten Fairness-

Gutachten") vor, wonach zum Zeitpunkt dieses Zweiten Canaccord-Fairness-

Gutachtens und vorbehaltlich der darin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und

Vorbehalte die geänderte Gegenleistung, die die Robex-Aktionäre gemäß der

Vereinbarung erhalten sollen, aus finanzieller Sicht für die Robex-Aktionäre

angemessen ist.

Der vollständige Text des Zweiten Fairness-Gutachtens ist als Anlage A zum

Nachtrag beigefügt.

Pro-forma-Kapitalisierung

Infolge der geänderten Gegenleistung haben sich bestimmte Pro-forma-Angaben im

Rundschreiben geändert.

Die folgende Tabelle zeigt die pro forma konsolidierte Kapitalisierung von Robex

und Predictive (das?fusionierte Unternehmen") unter Verwendung des geänderten

Umtauschverhältnisses nach Inkrafttreten der Vereinbarung zum 30. Juni 2025.

Wertpapiere((1)) Pro forma nach Umsetzung der Vereinbarung (A$)((2)(3))

----------------------------------------------------------------------------

4.793.405.455 1.251.722.072

Anmerkungen:

1. Nach Inkrafttreten der Vereinbarung wird es zum 30. Juni 2025 Folgendes

geben: 98.275.000 Predictive-Optionsscheine, bestehend aus 98.275.000 Robex-

Optionsscheinen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, angepasst um das

geänderte Umtauschverhältnis, 90.395.140 Predictive-Optionen, bestehend aus

einer Kombination aus (i) 37.562.500 Predictive-Optionen und (ii)

52.832.640 Robex-Optionen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, angepasst um

das geänderte Umtauschverhältnis, 76.750.000 Predictive PRs und 40.489.300

Predictive PSUs, bestehend aus 40.489.300 Robex PSUs ab dem Zeitpunkt des

Inkrafttretens, angepasst um das geänderte Umtauschverhältnis. Es wird davon

ausgegangen, dass ausstehende Robex-DSUs in bar statt mit insgesamt

3.931.000 Predictive-Aktien beglichen werden. Diese Entscheidung wird jedoch

von Predictive vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens getroffen.

2. Die Pro-forma-Kapitalisierung des fusionierten Unternehmens geht davon aus,

dass die vorzeitige Fälligkeit der börsennotierten Aktienkaufoptionsscheine

von Robex zum 30. Juni 2025 abgeschlossen war.

3. Basierend auf den ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen nach Abschluss

der Vereinbarung, die in Anhang B des Nachtrags enthalten sind, beliefen

sich die kumulierten Verluste zum 30. Juni 2025 auf konsolidierter Basis auf

insgesamt 125.407.956 AUD.

Vollständig verwässertes Aktienkapital

Die folgende Tabelle enthält die voraussichtliche Anzahl und den

voraussichtlichen Prozentsatz der Wertpapiere des fusionierten Unternehmens, die

nach Wirksamwerden der Vereinbarung auf vollständig verwässerter Basis

voraussichtlich im Umlauf sein werden. Die Angaben in der nachstehenden Tabelle

basieren auf den Informationen, die Robex und Predictive zum 12. Dezember 2025

vorlagen.

Anzahl Prozentsatz

Predictive-Aktien 4.793.405.455 94 %

Predictive-Optionsscheine 98.275.000 2 %

Predictive-Optionen 80.634.723 2 %

Predictive-PSUs 40.489.300 1 %

Predictive-PRs 73.680.000 1 %

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt (auf vollständig verwässerter Basis)(1) 5.086.484.478 100,00 %

Ungeprüfte Pro-forma-Finanzinformationen

Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen des fusionierten Unternehmens, die

sich aus der Vereinbarung ergeben, und die dazugehörigen Anmerkungen wurden

aktualisiert, um die geänderte Gegenleistung widerzuspiegeln, und sind als

Anlage B zum Nachtrag enthalten.

Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen wurden in Übereinstimmung mit den

jeweiligen Rechnungslegungsgrundsätzen von Predictive und Robex erstellt, wie

sie in den Finanzberichten von Predictive, den Finanzberichten von Robex und den

verkürzten Zwischenabschlüssen von Predictive für den Zeitraum bis zum 31.

Dezember 2024 sowie den verkürzten Zwischenabschlüssen von Robex für den

Zeitraum bis zum 30. Juni 2025 angewendet und offengelegt wurden.

Die ungeprüfte Pro-forma-Konzernbilanz zum 30. Juni 2025 berücksichtigt die

Vereinbarung so, als wäre die Transaktion am 30. Juni 2025 abgeschlossen worden.

Die ungeprüfte Pro-forma-Konzernbilanz für die zwölf Monate bis zum 30. Juni

2025 berücksichtigt die Vereinbarung so, als wäre die Transaktion am 1. Juli

2024 abgeschlossen worden. Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen

basieren auf den jeweiligen historischen Konzernabschlüssen von Predictive und

Robex.

Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen und Anpassungen, einschließlich

der Kaufpreisallokation, basieren auf vorläufigen Schätzungen des beizulegenden

Zeitwerts der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten, den

derzeit verfügbaren Informationen und bestimmten Annahmen, die Predictive unter

den gegebenen Umständen für angemessen hält, wie in den Anmerkungen zu den

ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen beschrieben.

Die ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen dienen lediglich der

Veranschaulichung und sind nicht als Hinweis auf die tatsächlich erzielten

Ergebnisse oder die für zukünftige Perioden erwarteten Ergebnisse zu verstehen,

wenn die hierin dargestellten Ereignisse zu den angegebenen Zeitpunkten

eingetreten wären. Die tatsächliche Finanzlage und die Geschäftsergebnisse des

fusionierten Unternehmens nach Abschluss der Vereinbarung können aufgrund

verschiedener Faktoren erheblich von den in den ungeprüften Pro-forma-

Finanzinformationen ausgewiesenen Pro-forma-Beträgen abweichen.

Haupt-Wertpapierinhaber

Nach bestem Wissen der Direktoren und Führungskräfte von Robex und Predictive

werden nach Abschluss der Vereinbarung die folgenden Personen oder Unternehmen

direkt oder indirekt mehr als 10 % der mit den Predictive-Aktien verbundenen

Stimmrechte besitzen oder die Kontrolle oder Leitung über diese Aktien ausüben:

+-----------------------------+-----------------+------------------------------+

| | | Prozentualer Anteil der |

|Name des Predictive-Aktionärs| Anzahl der | insgesamt |

| und Wohnortgemeinde |Predictive-Aktien|ausstehenden Predictive-Aktien|

+-----------------------------+-----------------+------------------------------+

|BlackRock, Inc. | | |

|New York | 676.349.071 |14,1 % |

+-----------------------------+-----------------+------------------------------+

Wertpapierbestände von Direktoren und Führungskräften

Nach Inkrafttreten der Vereinbarung wird erwartet, dass die Direktoren und

Führungskräfte des fusionierten Unternehmens als Gruppe direkt oder indirekt

insgesamt etwa 22.207.062 Predictive-Aktien besitzen, kontrollieren oder lenken

werden, was 0,46 % der ausgegebenen Predictive-Aktien entspricht.

Neu gefasstes Informationsrundschreiben

Robex gibt außerdem bekannt, dass es ein geändertes und neu gefasstes

Rundschreiben (das?Neu gefasste Rundschreiben") eingereicht hat, um die

ungeprüfte Pro-forma-Bilanz zum 30. Juni 2025 und die ungeprüfte Pro-forma-

Gewinn- und Verlustrechnung für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 für das

fusionierte Unternehmen (die?Pro-forma-Abschlüsse") der ungeprüften Pro-forma-

Finanzinformationen einzufügen, die als Anhang K dem überarbeiteten

Rundschreiben beigefügt sind. Die Pro-forma-Abschlüsse wurden versehentlich in

der ursprünglichen Einreichung des Rundschreibens ausgelassen. Eine Kopie des

neu gefassten Rundschreibens kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca) eingesehen werden.

Fragen der Aktionäre und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Aktionäre, die Fragen zu den in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen

haben oder Unterstützung bei der Ausübung ihrer Stimmrechte benötigen, können

sich an Robex, den Bevollmächtigten für die Stimmrechtsvertretung und Berater

für Aktionärskommunikation, wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika) oder 1-800-861-409

(für CDI-Inhaber in Australien)

International: 1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Nordamerikas)

Per E-Mail: assistance@laurelhill.com (mailto:assistance@laurelhill.com)

Robex hat Canaccord Genuity als Finanzberater, Peloton Legal Pty Ltd als

australischen Rechtsberater und Osler, Hoskin & Harcourt LLP als kanadischen

Rechtsberater beauftragt. Cormark Securities Inc. wurde als Finanzberater des

Robex-Sonderausschusses beauftragt.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

Ansprechpartner für Investoren und Medien:

Michael Vaughan, Fivemark Partners

Tel.: +61 422 602 720

E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au (mailto:michael.vaughan@fivemark.com.au)

ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture

Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada,

hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in

Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.

Kein Angebot

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung

genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung

erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher

Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen

dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht

gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung

registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von

den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-

Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder

für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als

?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dies umfasst Aussagen zu

Zukunftsaussichten und erwarteten Ereignissen, wie beispielsweise die

Durchführung und den Zeitpunkt der Transaktion sowie die Erfüllung der

Bedingungen für den Abschluss gemäß dem Arrangement Agreement, den Zeitpunkt der

Versammlung und die geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare sowie

die geänderte Frist für die CDI VIF, die Einreichung und Zustellung des

Nachtrags, Pressemitteilungen und alle anderen ergänzenden Unterlagen, die Pro-

forma-Eigentümerstruktur des fusionierten Unternehmens und zukünftige Pläne,

Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen sowie die damit verbundenen

Zeitpunkte. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen,

die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die

möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten

werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete

Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",

?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",

?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und

Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,

Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch

die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf

zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in

den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen

angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete

Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich

diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen

basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser

Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen

getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex

hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken

und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten

oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen

beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen

unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung,

Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine

wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach

Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und

Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung

der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang

der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter

anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen),

Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen

Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen,

einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von

Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die

Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten

Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter

www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den

Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex

hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich

auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht

vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von

Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch

Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um

tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von

Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten

Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete

Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex

weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete

Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich

diesem Vorbehalt.

(1) Es wird davon ausgegangen, dass ausstehende Robex-DSUs in bar statt mit

insgesamt 3.931.000 Predictive-Aktien beglichen werden. Diese Entscheidung wird

jedoch von Predictive vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens getroffen.

