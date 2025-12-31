DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.639 -0,8%Euro1,1747 ±-0,0%Öl60,85 -1,7%Gold4.310 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens
Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen Morgan Stanley Investment-Ausblick: So könnten US-Aktien, Gold, Öl & Co. 2026 performen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Verluste am letzten Handelstag des Jahres

31.12.25 22:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am letzten Handelstag des Jahres Verluste verzeichnet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt.

Wer­bung

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor am Mittwoch 0,84 Prozent auf 25.249,85 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei gut einem Fünftel. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen.

Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen./he