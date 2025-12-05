DAX24.037 +0,7%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 -2,3%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.473 -0,9%Euro1,1652 +0,1%Öl63,23 -0,2%Gold4.223 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Störung bei Cloudflare -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Infineon-Aktie mit Rückenwind: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon sorgen für Impulse Infineon-Aktie mit Rückenwind: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon sorgen für Impulse
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
Positive Impulse

Infineon-Aktie mit Rückenwind: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon sorgen für Impulse

05.12.25 12:03 Uhr
Infineon-Aktie im Aufwind: ITC-Urteil und E-Mobilitäts-News sorgen für Impulse | finanzen.net

Die Infineon-Aktie legt zu, während der Konzern sowohl technologisch als auch juristisch wichtige Erfolge verbucht. Anleger blicken auf neue Wachstumschancen im KI- und Mobilitätsmarkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baader Bank AG
7,05 EUR 0,05 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Infineon AG
37,05 EUR 0,63 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
271,80 EUR 0,25 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktie legt vor dem Wochenende zu
• US-Behörde bestätigt Patentverletzung durch Innoscience
• Kooperation mit Electreon stärkt Position im E-Mobilitäts-Ökosystem

Wer­bung

Leichte Kursgewinne trotz volatiler Branche

Die Infineon-Aktie zeigt zum Wochenausklang einen stabilen Verlauf. Am Freitag steigt der DAX-Titel via XETRA zeitweise um 1,51 Prozent auf 37,05 Euro, nachdem der Kurs am Donnerstag noch nachgegeben hatte.

Im insgesamt schwankungsanfälligen Halbleitermarkt behauptet sich Infineon damit solide. Seit Jahresbeginn liegt Infineon 17,87 Prozent im Plus und rangiert damit nur ein paar Prozentpunkte unter dem 52-Wochen-Hoch von 39,43 Euro.

Juristischer Erfolg in den USA stützt KI-Fantasie

Ein wichtiger Treiber: Die US-Handelsbehörde ITC bestätigte eine Patentverletzung durch den chinesischen Wettbewerber Innoscience. Der Fall betrifft Galliumnitrid-Halbleiter, eine Schlüsseltechnologie für energieeffiziente Systeme in KI-Rechenzentren.

Wer­bung

Für Infineon ist das Urteil strategisch bedeutsam. Es stärkt Marktanteile, schützt Investitionen in die GaN-Technologie und schirmt den US-Markt vor aggressiven Preisstrategien ab. Branchenexperten erwarten, dass die Entscheidung mittelfristig die Margen stabilisieren kann und den Wettbewerbsvorteil im kommenden KI-Superzyklus festigt.

Partnerschaft mit Electreon zeigt technologische Stärke

Parallel demonstriert Infineon seine Innovationskraft im Mobilitätssektor. Der Konzern liefert spezielle Siliziumkarbid-Module an Electreon, einen führenden Anbieter kabelloser Ladesysteme für Elektrofahrzeuge. Die EasyPACK 3B CoolSiC 2000 V-Module steigern die Leistungsübertragung auf durchschnittlich 200 kW und ermöglichen kabelloses Laden während der Fahrt. Die Technologie kommt bereits auf der französischen Autobahn A10 sowie auf Teststrecken weltweit zum Einsatz. Für Infineon entsteht ein weiteres Wachstumsfeld, das Dekarbonisierung und digitale Infrastruktur miteinander verbindet.

Analysten sehen Aufwärtspotenzial bei Infineon-Aktie

Infineon profitiert gleichzeitig von strukturellem KI-Wachstum und neuen Anwendungen im E-Mobilitätsmarkt. Analysten der US-Investmentbank JPMorgan und der Baader Bank bleiben mehrheitlich optimistisch und verweisen auf Kursziele um 42 bis 43 Euro, was einem Potenzial von bis zu 16 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht.

Wer­bung

Entscheidend wird sein, ob der Titel die Marke von 36 Euro nachhaltig verteidigt. Mit den jüngsten Nachrichten hat Infineon jedenfalls signalisiert, dass der Konzern sowohl technologisch als auch strategisch gut positioniert bleibt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Baader Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baader Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen