Nachhaltiger Kurswechsel?

DroneShield erholt sich leicht nach dem heftigen Kursrutsch. Doch das belastete Vertrauen ins Management dämpft weiterhin die Hoffnung auf eine Trendwende.

• Zwei Tage in Folge im Plus - aber Erholung bleibt zaghaft

• Insiderverkäufe und Managementkrise prägen das Sentiment

• Anleger hoffen auf Signale zur Stabilisierung



Leichte Stabilisierung nach historischem Absturz

Nach einer Serie heftiger Abwärtsbewegungen hat die DroneShield-Aktie wieder etwas Tritt gefasst. Am Donnerstag legte der ASX-Titel um 3,27 Prozent auf 1,895 AUD zu, am Freitag folgte ein weiteres moderates Plus von 0,53 Prozent auf 1,90 AUD.

Trotz dieser Erholung bleibt das Gesamtbild kritisch. Auf 30-Tage-Sicht steht die Aktie nahezu 50 Prozent im Minus, während das Jahr dank der Rally zu Jahresbeginn weiterhin mit einem Zuwachs von 149,02 Prozent bilanziert. Für viele Marktbeobachter stellt sich jetzt die Frage, ob es sich lediglich um eine kurzfristige technische Gegenbewegung handelt oder ob der Markt versucht, eine tragfähige Basis auszubilden.

Institutionelle Investoren rücken in den Fokus

Die Ursachen des Absturzes liegen klar in einem tiefgreifenden Vertrauensverlust. Besonders schwer wog eine Serie umfangreicher Insiderverkäufe, die das Management in ein ungünstiges Licht rückten. CEO Oleg Vornik trennte sich von Aktien im Gegenwert von rund 49,5 Millionen AUD, Chairman Peter James veräußerte Papiere im Wert von etwa 12,4 Millionen AUD und Direktor Jethro Marks weitere Anteile im Wert von 4,9 Millionen AUD. Diese Summen führten zu erheblichen Irritationen bei Anlegern, die sich fragten, warum das Spitzenmanagement in einer für das Unternehmen eigentlich starken Wachstumsphase derart große Positionen abbaut.

Verstärkt wurde die Nervosität durch den überraschenden Rücktritt des US-CEOs Matt McCrann sowie durch einen Kommunikationsfehler bei einer gemeldeten Bestellung. Beides nährte den Eindruck eines Managements, das die Kontrolle über die eigene Erzählung verloren hat. Der anschließende Verkaufsdruck entwickelte sich zu einem Selbstläufer und drückte den Kurs in kurzer Zeit dramatisch nach unten.

Während neue Unternehmensmeldungen rar sind, sorgen regulatorische Dokumente für Aufmerksamkeit. Zuletzt meldete JPMorgan einen Anteil von rund 5,20 Prozent an DroneShield - ein Einstieg, der die umfangreiche Handelsaktivität der Bank offenlegt. Parallel dazu zeigen aktualisierte Form-604-Unterlagen, dass State Street in mehreren Tochtergesellschaften relevante Positionen hält und im Rahmen von Wertpapierleihe- und Verwaltungsmandaten umfangreich mit DroneShield-Aktien agiert.

Für Anleger bedeutet das: Trotz erhöhter Marktunsicherheit bleibt die Aktie im Visier großer institutioneller Player. Eine klare Richtung lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten. Solche Beteiligungsmeldungen stabilisieren häufig das Sentiment, ersetzen aber keine operativen Impulse.

Analysten sehen weiterhin erheblichen Spielraum fpr DroneShield-Aktie

Bei TipRanks liegen zwei Ratings vor - beide sprechen eine Kaufempfehlung aus, sind allerdings von Ende Oktober bzw. Anfang November. Das durchschnittliche Kursziel beträgt dabei 5,17 AUD, was einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund 172 Prozent entspricht. Der Markt honoriert diese Einschätzung bislang jedoch kaum.

Die Kursreaktionen der letzten Wochen zeigen, wie stark psychologische Faktoren und Misstrauen weiterhin dominieren. Ohne klare Signale aus dem Management oder neue Vertragsmeldungen dürfte die kurzfristige Erholung anfällig bleiben.

