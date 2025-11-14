DAX23.839 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,02 +1,4%Gold4.171 ±-0,0%
Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Die DroneShield-Aktie erlebte am Donnerstag einen brutalen Ausverkauf: Innerhalb von nur einem Tag brach der Kurs um fast ein Drittel ein. Wie es nun weitergehen könnte.

• DroneShield verliert deutlich an Börsenwert nach Kommunikationspanne und Insiderverkäufen
• Operativ meldet das Unternehmen Rekordumsätze
• Analysten sehen trotz des Ausverkaufs Potenzial

Was ist bei DroneShield schiefgelaufen? Die australische Drohnenabwehr-Spezialfirma macht derzeit vor allem mit Negativmeldungen von sich reden: Ein vermeintlich neuer Millionenauftrag entpuppte sich als bereits bekannter Vertrag und führte zusammen mit mehreren großen Insiderverkäufen zu einem massiven Vertrauensverlust bei den Anlegern.

Die Aktie reagierte entsprechend heftig: Allein am Donnerstag verlor das Papier an der australischen Börse 31,4 Prozent auf 2,25 AUD, nachdem es bereits zuvor tendenziell abwärts gegangen war. So schlägt bei der DroneShield-Aktie in Sydney aktuell auf Sicht von einem Monat ein Minus von rund 49,3 Prozent zu Buche, auf Sicht von drei Monaten hat das Papier rund 43 Prozent an Wert verloren - eine durchaus dramatische Entwicklung für ein Unternehmen, das seit Jahresanfang immer noch Kursgewinne von rund 204,6 Prozent verzeichnet.

Große Käufe nach dem Kursrutsch blieben zum Wochenausklang ebenfalls aus. Zwar griffen einige Anleger an der Börse in Sydney angesichts des tiefen Kurses wieder zu, schoben die DroneShield-Aktie am Freitag letztlich aber nur 3,56 Prozent aufwärts auf 2,33 AUD.

Operatives Geschäft im Rekordmodus

Der Kontrast zwischen Börsenperformance und operativer Entwicklung könnte jedoch kaum größer sein. So verzeichnet DroneShield beeindruckende Geschäftszahlen: Im jüngsten Quartal erreichte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 92,9 Millionen AUD - 1.091 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Auch die Auftragslage bleibt robust. Seit Jahresbeginn verbuchte das Unternehmen laut "stock-world.de" 78 Bestellungen, deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (66 Aufträge).

Analysten bleiben zuversichtlich

Die Marktstimmung zu DroneShield ist aktuell äußerst angespannt. Analysten glauben jedoch weiterhin an das Unternehmen. So decken laut "TipRanks" aktuell zwei Analysten den Anteilsschein ab und empfehlen ihn unisono zum Kauf. Analyst Baxter Kirk von Bell Potter vergab dabei ein Kursziel von 5,30 AUD, während sein Kollege Abraham Akra von Shaw und Partners Potenzial einen Anstieg der DroneShield-Aktie bis auf 5 AUD sieht. Beide liegen mit ihrem Kursziel somit deutlich über dem letzten Schlusskurs des Papiers bei 2,33 AUD.

Redaktion finanzen.net

