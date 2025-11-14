Erwartungen im Blick

Siemens Energy wird auf mittlere Sicht optimistischer. Die Aktionäre von Siemens Energy sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder eine Dividende erhalten.

Für das 2028 endende Geschäftsjahr strebt das Unternehmen nun eine Ergebnismarge vor Sondereinflüssen von 14 bis 16 Prozent an. Bisher waren 10 bis 12 Prozent angepeilt worden. Die Umsatzerlöse sollen jährlich im Schnitt um einen "niedrigen Zehnerprozentbereich" wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend ad hoc mit. Bisher war Siemens Energy von einem Wachstum um einen hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz ausgegangen.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 lägen im Rahmen der Erwartungen, ebenso der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26. Für 2025/26 prognostiziert Siemens Energy ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse um 11 bis 13 Prozent und eine Ergebnismarge vor Sondereinflüssen von 9 bis 11 Prozent.

Siemens Energy wird profitabler und zahlt wieder eine Dividende

Nach mehreren Nullrunden kündigte der Konzern eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie an. Die Aktie, die im Xetra-Handel am Donnerstag im Sog von Siemens deutlich gefallen war, gewinnt nachbörslich gut 7 Prozent.

Siemens Energy verdiente im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 unter dem Strich 1,41 Milliarden Euro nach knapp 1,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens 1,46 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Ergebnismarge vor Sondereffekten stieg auf 6,0 von 1,0 Prozent und lag damit am oberen Ende der vom Konzern ausgegebenen Prognosespanne. Der Umsatz kletterte auf vergleichbarer Basis um 15,2 Prozent auf 39 Milliarden Euro. Auch das lag am oberen Ende der konzerneigenen Erwartungen.

"Wir sind profitabel und nachhaltig gewachsen und haben den Unternehmenswert deutlich gesteigert", sagte Konzernchef Christian Bruch. "Erstmals seit vier Jahren zahlen wir wieder eine Dividende - ein klares Signal an unsere Aktionärinnen und Aktionäre."

Ziele für 2028 sorgen für Kursfeuerwerk bei Siemens Energy

Mit den höheren Zielen für das Geschäftsjahr 2028 nehmen die Aktien von Siemens Energy am Freitag Kurs auf ihr Rekordhoch. Vorbörslich gewannen sie auf der Handelsplattform Tradegate bei einem Kurs von 110,45 Euro über 9 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Der Höchststand vom Monatsanfang bei fast 114 Euro kommt in Reichweite.

Analysten sparten in ihren ersten Reaktionen auf den Geschäftsbericht des Energietechnikkonzerns nicht mit Lob, auch wenn die Resultate des vierten Geschäftsquartals sogar ein wenig enttäuschten. So schrieb Jefferies-Experte Lucas Ferhani, die Ziele für 2028 seien "voll aufgeladen". Sie versprächen deutlich dynamischeres Wachstum bei höheren Margen und sorgten für etwa 20 Prozent Spielraum für die Markterwartungen.

Sogar die eigentlich mit ihrer steten Verkaufsempfehlung recht skeptische UBS-Analystin Supriya Subramanian zollte den Zielen Respekt und rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr dürften im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anziehen - so ihre Kalkulation.

Siemens Energy sind mit ihrem verdoppeltem Kurs derzeit drittbester DAX-Wert im Jahr 2025. Mit dem vorbörslichen Plus rücken sie an die Commerzbank auf Platz zwei heran.

