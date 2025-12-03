DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,1%Top 10 Crypto 12,22 -2,2%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.904 -0,5%Euro 1,1662 -0,1%Öl 63,07 +0,5%Gold 4.191 -0,3%
JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

08:01 Uhr
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zudem stehen sie fortan auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank. Das Gewinnwachstum der Münchner bis zum Ende der Dekade lasse den Rest der europäischen Investitionsgüterbranche blass aussehen, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine". Er misst den Aktien daher eine höhere Bewertung zu und hob obendrein seine Gewinnschätzungen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
115,43 €		 Abst. Kursziel*:
38,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
116,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

