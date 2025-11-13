DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Nach Q3

Allianz-Aktie profitiert: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt

13.11.25 20:50 Uhr
Allianz-Aktie fester: Starke neun Monate führen zu höherem Ausblick | finanzen.net

Die Allianz wird nach erfreulichen Ergebnissen zum vergangenen Jahresviertel zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
363,90 EUR 2,10 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Europas größter Versicherer hat seinen Ausblick für den operativen Gewinn nach einem deutlichen Anstieg in den ersten neun Monaten angehoben.

Der Konzern geht nun davon aus, operativ mehr als 17 Milliarden Euro zu verdienen. "Vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse" dürfte der Gewinn bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen. Die Allianz hatte ursprünglich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von etwa 16 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt.

In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis auf 13,1 Milliarden Euro von 11,8 Milliarden im Vorjahr zu.

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal wird die Allianz am Freitagmorgen veröffentlichen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die Allianz-Aktie zeitweise 0,75 Prozent auf 363,80 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

