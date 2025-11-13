Auf Wachstumskurs

Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt und eine Rekordausschüttung angekündigt.

Seine Jahresprognose für das bereinigte EBITDA AL und den Free Cashflow AL hob der DAX-Konzern zum dritten Mal in diesem Jahr leicht an. Das bereinigte EBITDA AL sieht der Bonner Konzern in diesem Jahr nun bei rund 45,3 Milliarden Euro. Die letzte Prognose hatte auf mehr als 45 (Vorjahr 43,0) Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL soll nun rund 20,1 Milliarden erreichen nach zuletzt in Aussicht gestellten mehr als 20 (19,2) Milliarden Euro. Die Prognose, die eine Weitergabe der entsprechenden Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US darstellt, basiert auf konstanten Wechselkursen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hat unverändert Bestand: Es soll 2025 rund 2,00 Euro betragen.

Für das abgelaufene Quartal wies der Bonner Konzern ein leichtes Umsatzwachstum von 1,5 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro aus. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, betrug das Wachstum 3,3 Prozent. Analysten hatten der Deutschen Telekom im Mittel 28,825 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Auf dem Heimatmarkt, wo der Umsatz zuletzt drei Quartale in Folge rückläufig war, ging dieser um 1,8 Prozent zurück. Analysten waren von einem Umsatzrückgang von 1 Prozent im Deutschland-Geschäft ausgegangen.

Das bereinigte EBITDA AL stieg auf Konzernebene marginal um 0,2 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel 11,104 Milliarden Euro veranschlagt. Organisch wuchs das bereinigte EBITDA AL um 2,9 Prozent. Dass die berichteten Wachstumsraten geringer ausfallen, ist vor allem dem im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar geschuldet.

Das bereinigte Konzernergebnis legte um 14,3 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Hier hatte die Konsensschätzung auf 2,477 Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL ging um 9,2 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten im Mittel 5,322 Milliarden Euro erwartet.

Wie der DAX-Konzern weiter mitteilte, sollen die Aktionäre auch für dieses Jahr eine höhere Dividende bekommen: Sie soll auf 1,00 Euro je Aktie von 0,90 Euro im Vorjahr steigen. Im kommenden Jahr will die Telekom zudem eigene Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen. Vor einem Jahr hatte die Telekom bereits den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro für das laufende Jahr angekündigt.

Telekom fokussiert sich in Deutschland auf Glasfaserausbau

Die Deutsche Telekom will ihren Fokus in Deutschland noch stärker auf den Glasfaserausbau legen. Wie der DAX-Konzern bei Vorlage seiner Drittquartalszahlen mitteilte, will er die Steuererleichterungen aus beschleunigten Abschreibungen zusätzlich zu den bereits vorgesehenen Mitteln in einen verstärkten Glasfaserausbau investieren. Im dritten Quartal 2025 stieg die Zahl der neuen Kunden, die einen reinen Glasfaser-Anschluss nutzen, um 155.000 - laut Finanzvorstand Christian Illek ein Quartalsrekord, und über 18 Prozent mehr Neukunden als im Zeitraum Juli bis September 2024.

Wie Vorstandsvorsitzender Tim Höttges in der Pressekonferenz sagte, will die Telekom jedes Jahr weitere 2,5 Millionen Haushalte anschließen. "Wir werden uns noch gezielter auf ländliche Regionen konzentrieren. Und dabei unseren Ausbau von Mehrfamilienhäusern beschleunigen. So stärken wir langfristig unser Breitbandgeschäft. Glasfaser ist die Technologie der Zukunft." Mittlerweile erreicht das Glasfasernetz der Telekom 11,8 Millionen deutsche Haushalte.

Während das Breitbandgeschäft in Europa solide wächst, verlor die Telekom in Deutschland 25.000 Anschlüsse. Laut CFO Illek erwartet die Telekom kurzfristig keine Umkehr dieses Trends. "Der Wettbewerb hier ist hart", so Konzernchef Höttges, "aber ich habe Ihnen ja skizziert, wie wir das mit unserem geänderten Ansatz zum Glasfaser-Ausbau angehen wollen."

Für die Aktien der Deutschen Telekom geht es am Donnerstag via XETRA zeitweise um 0,73 Prozent runter auf 27,11 Euro.

DOW JONES