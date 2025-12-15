Ausblick stabil

Fitch hat die Bonitätseinstufung der Deutschen Telekom bestätigt.

Wie die Ratingagentur mitteilte, bewertet sie den Telekommunikationskonzern mit "BBB+". Der Ausblick ist stabil.

Innerhalb dieser Einstufung sei die Telekom stark positioniert, was Fitch mit der soliden Aufstellung in Deutschland, den USA und vielen europäischen Ländern sowie mit dem starken Cashflow begründet. Außerdem profitiere die Telekom von hohen Dividenden der Tochter T-Mobile US.

Via XETRA verliert die Telekom-Aktie zeitweise 0,19 Prozent auf 26,76 Euro.

