Ausblick stabil

Telekom-Aktie stabil: Fitch bestätigt Deutsche Telekom mit "BBB+"

15.12.25 14:01 Uhr
Telekom-Aktie stabil: Fitch bestätigt 'BBB+' - Details jetzt lesen! | finanzen.net

Fitch hat die Bonitätseinstufung der Deutschen Telekom bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26,74 EUR -0,11 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Ratingagentur mitteilte, bewertet sie den Telekommunikationskonzern mit "BBB+". Der Ausblick ist stabil.

Innerhalb dieser Einstufung sei die Telekom stark positioniert, was Fitch mit der soliden Aufstellung in Deutschland, den USA und vielen europäischen Ländern sowie mit dem starken Cashflow begründet. Außerdem profitiere die Telekom von hohen Dividenden der Tochter T-Mobile US.

Via XETRA verliert die Telekom-Aktie zeitweise 0,19 Prozent auf 26,76 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, Tobias Steinert / Shutterstock.com

