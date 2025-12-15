Telekom-Aktie stabil: Fitch bestätigt Deutsche Telekom mit "BBB+"
Fitch hat die Bonitätseinstufung der Deutschen Telekom bestätigt.
Werte in diesem Artikel
Wie die Ratingagentur mitteilte, bewertet sie den Telekommunikationskonzern mit "BBB+". Der Ausblick ist stabil.
Innerhalb dieser Einstufung sei die Telekom stark positioniert, was Fitch mit der soliden Aufstellung in Deutschland, den USA und vielen europäischen Ländern sowie mit dem starken Cashflow begründet. Außerdem profitiere die Telekom von hohen Dividenden der Tochter T-Mobile US.
Via XETRA verliert die Telekom-Aktie zeitweise 0,19 Prozent auf 26,76 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Telekom News
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, Tobias Steinert / Shutterstock.com