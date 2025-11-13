Cavendish Hydrogen-Aktie im Blick: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust
Die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA hat am Donnerstag die Zahlen zum dritten Quartal 2025 vorgelegt.
Werte in diesem Artikel
Für Cavendish Hydrogen endete das jüngste Jahresviertel einmal mehr mit Verlusten. So belief sich das EPS der NEL-Tochter im Berichtszeitraum auf -0,17 Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie erlitten hatte. Analysten hatten zuvor einen Verlust je Aktie von 0,15 Euro erwartet.
Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das dritte Quartal 2025 auf 4,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 5,7 Millionen Euro umgesetzt, Experten hatten im Vorfeld einen leichten Umsatzanstieg auf 6,0 Millionen Euro prognostiziert.
Anleger warten nun gespannt auf die Reaktion der Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Cavendish Hydrogen News
Bildquellen: 2024 Nel ASA, NEL ASA
Nachrichten zu NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen