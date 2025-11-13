DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +1,7%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.320 +2,0%Euro1,1585 -0,1%Öl62,75 +0,1%Gold4.211 +0,4%
Zahlen veröffentlicht

Cavendish Hydrogen-Aktie im Blick: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

13.11.25 07:05 Uhr
Cavendish Hydrogen-Aktie im Blick: NEL-Tochter Cavendish Hydrogen schreibt weiter Verluste - wann kommt die Wende? | finanzen.net

Die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA hat am Donnerstag die Zahlen zum dritten Quartal 2025 vorgelegt.

Für Cavendish Hydrogen endete das jüngste Jahresviertel einmal mehr mit Verlusten. So belief sich das EPS der NEL-Tochter im Berichtszeitraum auf -0,17 Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie erlitten hatte. Analysten hatten zuvor einen Verlust je Aktie von 0,15 Euro erwartet.

Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das dritte Quartal 2025 auf 4,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 5,7 Millionen Euro umgesetzt, Experten hatten im Vorfeld einen leichten Umsatzanstieg auf 6,0 Millionen Euro prognostiziert.

Anleger warten nun gespannt auf die Reaktion der Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo.

Redaktion finanzen.net

