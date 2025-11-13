DAX24.324 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1617 +0,2%Öl62,46 -0,4%Gold4.234 +0,9%
US-Shutdown beendet: DAX schwächelt -- Asiens Märkte letztlich höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Telekom, DroneShield im Fokus
Deutsche Telekom-Aktie profitiert minimal: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Um 18 Uhr live mit den TradingBrothers: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
Aktien-Schock

BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung

13.11.25 10:53 Uhr
BioNTech-Aktie fällt an der NASDAQ: Pfizer verkauft wohl alle Anteile | finanzen.net

Pfizer trennt sich offenbar von seiner Beteiligung an Pharmariese BioNTech. Damit geht auch die Partnerschaft, die im Rahmen der Corona-Pandemie begann.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
92,80 EUR -5,10 EUR -5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
22,19 EUR -0,07 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Pfizer verkauft offenbar BioNTech-Beteiligung
• BioNTech-Aktie unter Druck
• Ende einer Corona-Erfolgspartnerschaft

Der US-Pharmariese Pfizer trennt sich vollständig von seiner Beteiligung am Corona-Impfstoff-Partner BioNTech. Die Amerikaner stoßen alle verbliebenen Anteile am Mainzer Biotechunternehmen in einem Großverkauf ab.

Milliardenverkauf mit Preisabschlag

Mit Verweis auf informierte Kreise verlautet Bloomberg, dass Pfizer sein komplettes Anteilspaket von 4,55 Millionen American Depositary Receipts (ADRs) von BioNTech veräußert. Der Verkauf erfolge im Rahmen eines sogenannten Block Trades - einer außerbörslichen Großtransaktion.

BioNTech-Aktie im Minus

Der angesetzte Preis liege zwischen 108 und 111,70 Dollar je ADR-Aktie. Nach Berechnungen von Bloomberg bedeutet dies einen Abschlag von bis zu 3,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 111,70 US-Dollar. Tatsächlich verliert die BioNTech-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel stellenweise 3,62 Prozent auf 107,66 US-Dollar. An der NYSE gibt die Pfizer-Aktie vorbörslich derweil 0,23 Prozent auf 25,81 US-Dollar ab.

Ende einer Corona-Erfolgspartnerschaft

Die Trennung markiert einen bedeutenden Einschnitt in der Geschäftsbeziehung der beiden Unternehmen. Pfizer und BioNTech hatten 2020 gemeinsam ihren bahnbrechenden COVID-19-Impfstoff entwickelt, der weltweit milliardenfach eingesetzt wurde.

Teil der damaligen Vereinbarung war auch eine Kapitalbeteiligung von Pfizer an dem deutschen Biotechunternehmen. Mit dem jetzigen Schritt trennt sich der US-Konzern vollständig von seinen Anteilen.

Banken-Unterstützung für den Großverkauf

Die Großbank JPMorgan begleitet laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen die Platzierung. Vertreter beider Unternehmen haben auf Anfragen nach Stellungnahmen zunächst nicht reagiert.

Redaktion finanzen.net

