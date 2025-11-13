BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
Pfizer trennt sich offenbar von seiner Beteiligung an Pharmariese BioNTech. Damit geht auch die Partnerschaft, die im Rahmen der Corona-Pandemie begann.
Der US-Pharmariese Pfizer trennt sich vollständig von seiner Beteiligung am Corona-Impfstoff-Partner BioNTech. Die Amerikaner stoßen alle verbliebenen Anteile am Mainzer Biotechunternehmen in einem Großverkauf ab.
Milliardenverkauf mit Preisabschlag
Mit Verweis auf informierte Kreise verlautet Bloomberg, dass Pfizer sein komplettes Anteilspaket von 4,55 Millionen American Depositary Receipts (ADRs) von BioNTech veräußert. Der Verkauf erfolge im Rahmen eines sogenannten Block Trades - einer außerbörslichen Großtransaktion.
BioNTech-Aktie im Minus
Der angesetzte Preis liege zwischen 108 und 111,70 Dollar je ADR-Aktie. Nach Berechnungen von Bloomberg bedeutet dies einen Abschlag von bis zu 3,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 111,70 US-Dollar. Tatsächlich verliert die BioNTech-Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel stellenweise 3,62 Prozent auf 107,66 US-Dollar. An der NYSE gibt die Pfizer-Aktie vorbörslich derweil 0,23 Prozent auf 25,81 US-Dollar ab.
Ende einer Corona-Erfolgspartnerschaft
Die Trennung markiert einen bedeutenden Einschnitt in der Geschäftsbeziehung der beiden Unternehmen. Pfizer und BioNTech hatten 2020 gemeinsam ihren bahnbrechenden COVID-19-Impfstoff entwickelt, der weltweit milliardenfach eingesetzt wurde.
Teil der damaligen Vereinbarung war auch eine Kapitalbeteiligung von Pfizer an dem deutschen Biotechunternehmen. Mit dem jetzigen Schritt trennt sich der US-Konzern vollständig von seinen Anteilen.
Banken-Unterstützung für den Großverkauf
Die Großbank JPMorgan begleitet laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen die Platzierung. Vertreter beider Unternehmen haben auf Anfragen nach Stellungnahmen zunächst nicht reagiert.
