Zahlen veröffentlicht

Cavendish Hydrogen-Aktie dennoch fester: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

13.11.25 10:56 Uhr
Cavendish Hydrogen-Aktie trotzdem stärker: NEL-Tochter Cavendish Hydrogen schreibt weiter Verluste - wann kommt die Wende? | finanzen.net

Die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA hat am Donnerstag die Zahlen zum dritten Quartal 2025 vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,73 EUR 0,01 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NEL ASA
0,22 EUR 0,00 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Cavendish Hydrogen endete das jüngste Jahresviertel einmal mehr mit Verlusten. So belief sich das EPS der NEL-Tochter im Berichtszeitraum auf -0,17 Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie erlitten hatte. Analysten hatten zuvor einen Verlust je Aktie von 0,15 Euro erwartet.

Wer­bung

Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das dritte Quartal 2025 auf 4,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 5,7 Millionen Euro umgesetzt, Experten hatten im Vorfeld einen leichten Umsatzanstieg auf 6,0 Millionen Euro prognostiziert.

An der Börse in Oslo steigen die Cavendish Hydrogen-Aktien am Donnerstag dennoch zeitweise um 0,82 Prozent an auf 8,60 Kronen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 2024 Nel ASA, NEL ASA

