NEL ASA Aktie

0,19 EUR ±0,00 EUR -1,28 %
STU
0,18 EUR ±0,00 EUR -1,02 %
BUL
Marktkap. 356,5 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0B733

ISIN NO0010081235

Symbol NLLSF

Jefferies & Company Inc.

NEL ASA Hold

21:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
NEL ASA
0,19 EUR 0,00 EUR -1,28%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nel von 3,00 auf 2,20 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwar habe er eine gewisse Belebung der Geschäftsdynamik beobachtet, dennoch stehe Wasserstoff weiterhin vor kurzfristigen Herausforderungen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Unternehmen Nel, Ceres, Powercell und ITM Power. Projekte würden immer wieder verzögert und nach wie vor würden nur sehr wenige endgültige Investitionsentscheidungen getroffen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 11:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 11:35 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com

Unternehmen:
NEL ASA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2,20 NKr
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,24 NKr		 Abst. Kursziel*:
-1,96%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,60 NKr

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NEL ASA

21:01 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
14.01.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
13.01.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

