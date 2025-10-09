Grüner Wasserstoff gefragt

Die NEL ASA-Aktie verbucht weiterhin Gewinne. Neuen Schwung verlieh dem Wasserstoffspezialisten zuletzt ein an Land gezogener Auftrag.

• NEL ASA sichert sich Auftrag für PEM-Elektrolyseanlage

• Wasserstoff bleibt Schlüsseltechnologie für Energiewende

• Anleger greifen bei Aktie weiter zu



NEL ASA-Aktie weiter im Aufwind

Die Aktie von NEL ASA zeigte sich schon zum Wochenbeginn freundlich und profitiert auch am Donnerstag weiterhin von positiven Nachrichten aus dem Projektgeschäft. Das norwegische Unternehmen, das auf die Entwicklung und Produktion von Wasserstoff-Elektrolyseuren spezialisiert ist, konnte mit seiner Tochtergesellschaft NEL Hydrogen kürzlich einen neuen Auftrag für eine PEM-Elektrolyseanlage an Land ziehen. Dieser Erfolg sorgt an der Börse für Auftrieb - und stärkt das Vertrauen der Anleger in die Zukunft des norwegischen Wasserstoffpioniers. So geht es im Donnerstagsgeschäft an der Heimatbörse in Oslo zeitweise um weitere 1,60 Prozent hoch auf 2,54 Norwegische Kronen. Das Kursplus auf Sicht der vergangenen fünf Tage beträgt mittlerweile 12,94 Prozent.

Der Auftrag unterstreicht die Fähigkeit von NEL ASA, mit innovativer Technologie auf die wachsende Nachfrage nach grünem Wasserstoff zu reagieren. In einem Marktumfeld, das von Unsicherheit und Kostendruck geprägt ist, gilt dieser Erfolg als wichtiges Signal für Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

Neuer Auftrag als Wachstumsimpuls

Laut Unternehmensangaben handelt es sich bei dem neuen Projekt um eine PEM-Elektrolyseanlage, die zur Produktion von grünem Wasserstoff für industrielle Anwendungen eingesetzt werden soll.

Die modulare Bauweise der NEL-Systeme ermöglicht eine flexible Skalierung - ein entscheidender Vorteil für Kunden, die auf nachhaltige und zugleich wirtschaftliche Wasserstofflösungen setzen. Besonders in Europa steigt der Bedarf an solchen Anlagen, da Regierungen und Unternehmen den Übergang zu CO2-neutralen Energiesystemen vorantreiben.

Wasserstoffmarkt im Aufschwung

Die Bedeutung von Wasserstoff als Energieträger wächst rasant. Die EU hat ehrgeizige Ziele für die Produktion und Nutzung von grünem Wasserstoff festgelegt, um fossile Brennstoffe langfristig zu ersetzen. NEL ASA ist mit seinen Elektrolyseanlagen und Wasserstofftankstellen gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

Trotz hoher Investitionskosten und harter Konkurrenz, insbesondere aus den USA und Asien, verfügt das Unternehmen über technologische Vorteile und ein solides Partnernetzwerk. Mit der fortlaufenden Industrialisierung seiner Produktionsstandorte will NEL seine Fertigungskapazitäten weiter ausbauen.

