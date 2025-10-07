DAX24.337 -0,2%Est505.617 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,61 +0,1%Gold3.951 -0,3%
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
NEL ASA-Aktie gesucht: Neuer Auftrag für PEM-Elektrolyseanlage an Land gezogen

07.10.25 09:53 Uhr
NEL ASA-Aktie gesucht: H2 Energy überzeugt von NEL-Produkten - Bereits dritter Auftrag für PEM-Elektrolyseanlage an NEL vergeben | finanzen.net

Der norwegische Wasserstofftechnologie-Spezialist NEL ASA hat einen Auftrag von H2 Energy für eine containerisierte PEM-Elektrolyseanlage erhalten.

NEL ASA
• NEL zieht neuen Auftrag an Land
• H2 Energy bestellt erneut Elektrolyseur
• Containerisierte PEM-Anlage für Schweizer Kunden

Wie NEL ASA am Dienstag per Pressemitteilung angab, erhielt die Tochtergesellschaft NEL Hydrogen erneut eine Kauforder von H2 Energy für ein MC500-System, das für die Produktion von grünem Wasserstoff vorgesehen ist. Das System soll letztlich an den Schweizer Verein für Abfallentsorgung (VfA) gehen, der H2 Energy mit der Lieferung einer schlüsselfertigen Wasserstoffproduktions- und Betankungsanlage beauftragt hat. Ziel sei die Versorgung der Fahrzeugflotte des VfA mit grünem Wasserstoff sowie die Nutzung in industriellen Anwendungen und die Verteilung innerhalb des Schweizer Wasserstoff-Ökosystems.

Die containerisierte PEM-Anlage ermöglicht es H2 Energy, die Wasserstoffproduktion flexibel an wechselnde Anforderungen anzupassen. Containerisierte Systeme bieten den Vorteil, dass sie unabhängig vom Standort schnell installiert und in Betrieb genommen werden können. Damit erfüllen sie sowohl industrielle Anforderungen als auch die Bedürfnisse von Mobilitätsprojekten wie Flottenbetreibern und kommunalen Energieversorgern.

Langjährige Partnerschaft zahlt sich aus

H2 Energy und NEL ASA arbeiten laut Unternehmensangaben bereits seit 2016 eng zusammen. In dieser Zeit wurden mehrere Elektrolyseure installiert und betrieben, darunter ein MC400-System, das seit über 30.000 Stunden für das Joint Venture Hydrospider im Einsatz ist, sowie ein MC500-System, das seit mehr als 12.000 Stunden für den Kunden WPO läuft. Laut NEL ASA zeigen diese Projekte die Qualität und Zuverlässigkeit der PEM-Technologie von NEL - und haben wohl auch dazu geführt, dass H2 Energy nun erneut einen Auftrag bei dem norwegischen Wasserstoffkonzern platziert hat.

Auch Rolf Huber, Gründer und Vorsitzender von H2 Energy, äußerte sich in der Pressemitteilung äußerst zufrieden über die bisherige Zusammenarbeit mit NEL. Die beiden genannten H2-Anlagen seien "das Rückgrat des Schweizer Ökosystems für grünen Wasserstoff. Sie versorgen ein Netzwerk von 18 Tankstellen mit Energie und treiben eine Flotte schwerer Brennstoffzellen-LKWs über 14.000.000 Kilometer an", so Huber.

So reagiert die NEL-Aktie

Auch bei den Anlegern kommt der neue Aufrtag von H2 Energy für NEL gut an: Im Dienstagshandel an der Börse in Oslo klettert die NEL-Aktie zeitweise um 5,79 Prozent auf 2,56 NOK.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

