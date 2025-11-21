NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gibt am Freitagnachmittag nach
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 4,5 Prozent auf 0,195 EUR nach.
Um 16:06 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 0,195 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,194 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,205 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 2.904.620 Stück.
Bei einem Wert von 0,334 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 71,143 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Mit Abgaben von 14,864 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,24 NOK für die NEL ASA-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 29.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,07 NOK je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,290 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
