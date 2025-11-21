NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA büßt am Freitagmittag ein

DAX23.146 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,32 -1,4%Gold4.037 -1,0%
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
21.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 0,197 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,20 EUR -0,01 EUR -4,60%
Aktie kaufen

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 0,197 EUR abwärts. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,194 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,205 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.156.554 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei 0,334 EUR erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,837 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2025 auf bis zu 0,166 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,514 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,24 NOK an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren

Nachrichten zu NEL ASA

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
