NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA büßt am Freitagmittag ein

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 0,197 EUR.
Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 0,197 EUR abwärts. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,194 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,205 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.156.554 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Bei 0,334 EUR erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,837 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2025 auf bis zu 0,166 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,514 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,24 NOK an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 29.10.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
