NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Donnerstagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 0,203 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 0,203 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,204 EUR zu. Bei 0,200 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 403.888 NEL ASA-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,334 EUR) erklomm das Papier am 12.03.2025. Gewinne von 64,645 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,097 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.
NEL ASA ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 303,37 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie
Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com
Nachrichten zu NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen