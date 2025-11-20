NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich NEL ASA

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 0,203 EUR.

Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 0,203 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,204 EUR zu. Bei 0,200 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 403.888 NEL ASA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,334 EUR) erklomm das Papier am 12.03.2025. Gewinne von 64,645 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,166 EUR fiel das Papier am 07.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,097 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 303,37 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,290 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren