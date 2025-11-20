NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Donnerstagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von NEL ASA zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NEL ASA legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 0,201 EUR.

Die Aktie legte um 11:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,201 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,204 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,200 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.008.341 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 0,334 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,285 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,281 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Am 29.10.2025 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 303,37 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 17,09 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte

NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren