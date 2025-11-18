DAX23.120 -2,0%Est505.518 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 +0,7%Nas22.235 -2,1%Bitcoin80.155 +1,0%Euro1,1578 -0,1%Öl63,89 -0,2%Gold4.053 +0,2%
Der unterschätzte Marktteil

Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld

18.11.25 16:47 Uhr
Kleine Aktien, große Wirkung: Im Webinar am 26. November erfährst du, warum Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld wieder im Fokus stehen und welche Chancen sie für langfristig orientierte Anleger bieten.

Am 26. November ab 18 Uhr dreht sich alles um eine Anlageklasse, die in vielen Portfolios fehlt - Small Caps. Während große Unternehmen die Schlagzeilen dominieren, bieten kleinere Firmen oft das größere Renditepotenzial. Im ETF-Webinar wird gezeigt, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt sein könnte, Small Caps stärker in die eigene Anlagestrategie einzubeziehen - und wie sie als gezielter Diversifikationsbaustein langfristig Mehrwert schaffen.

» Jetzt anmelden und mehr über Small-Cap-ETFs von einer Expertin erfahren.


Small Caps reagieren empfindlicher auf Konjunkturzyklen, profitieren aber überdurchschnittlich stark von Erholungsphasen. Historische Daten belegen: In Aufschwungphasen erzielen kleinere Unternehmen häufig höhere Gewinnzuwächse und schlagen große Indizes deutlich. Nach einer Phase hoher Zinsen und Bewertungsunterschiede deuten viele Signale auf eine mögliche Trendwende hin - ein Umfeld, in dem Small Caps erfahrungsgemäß aufholen.

» Diese und viele weitere spannende Fakten über Small Caps erfährst du im Webinar!


Das Webinar am 26. November ab 18 Uhr zeigt, wie sich Small Cap ETFs strategisch in ein bestehendes Portfolio integrieren lassen. Dabei stehen Chancen und Risiken im Fokus - von erhöhter Volatilität bis hin zur breiten Diversifikation über viele innovative Nischenunternehmen. Ergänzt wird der Überblick durch einen Einblick in aktuelle ETF-Lösungen von Xtrackers, die Zugang zu internationalen Small Cap-Märkten bieten.

Dieses Webinar wird präsentiert von Xtrackers


Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Deine Expertin im Online-Seminar

Ihre Expertin im Webinar Begüm Sapancilar betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS digitale Kundengruppen wie Direktbanken oder Neobroker. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Begüm hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt und ist Certified ESG Analyst (CESGA®).

