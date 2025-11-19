DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -2,7%Nas22.564 +0,6%Bitcoin78.347 -2,2%Euro1,1539 ±-0,0%Öl63,66 -1,8%Gold4.085 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street schließt verhalten -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Diese toten Stars verdienen nach ihrem Tod mehr als die meisten Menschen im ganzen Leben Diese toten Stars verdienen nach ihrem Tod mehr als die meisten Menschen im ganzen Leben
Bestände kräftig aufgestockt: Strategy greift beim Bitcoin wieder massiv zu Bestände kräftig aufgestockt: Strategy greift beim Bitcoin wieder massiv zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Vor Bilanzvorlage

Ausblick: CTS Eventim präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

19.11.25 23:18 Uhr
Ausblick: CTS Eventim präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel | finanzen.net

CTS Eventim gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
78,95 EUR 0,85 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CTS Eventim wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Wer­bung

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,569 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll CTS Eventim im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 875,8 Millionen EUR abgeschlossen haben - das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,15 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,23 EUR je Aktie, gegenüber 3,32 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 2,98 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,81 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CTS Eventim

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CTS Eventim

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
13.11.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.11.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
05.11.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025CTS Eventim BuyUBS AG
05.11.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
05.11.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen