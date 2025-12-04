ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt CTS Eventim auf 'Kaufen' - Fairer Wert 97 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat CTS Eventim von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 97 Euro belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal des Konzertveranstalters und Ticketverkäufers habe das dritte Quartal einen klaren Wendepunkt markiert, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen mit William Willms einen renommierten neuen Finanzvorstand präsentiert./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:56
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|03.12.2025
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
