CTS Eventim Aktie

Marktkap. 8,13 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

CTS Eventim Buy

11:36 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
83,45 EUR -0,85 EUR -1,01%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagabend. Der Umsatz des Veranstalters und Ticketvermarkters sei leicht höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,00 €		 Abst. Kursziel*:
36,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,81%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

