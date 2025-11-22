CTS Eventim Aktie
Marktkap. 8,13 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Gerhard Orgonas am Freitagabend. Der Umsatz des Veranstalters und Ticketvermarkters sei leicht höher als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,00 €
|Abst. Kursziel*:
36,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,81%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|11:36
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
