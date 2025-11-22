DAX 23.224 +0,6%ESt50 5.526 +0,2%MSCI World 4.246 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.514 -1,2%Euro 1,1533 +0,2%Öl 62,66 +0,2%Gold 4.078 +0,3%
CTS Eventim Aktie

Marktkap. 8,13 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

CTS Eventim Buy

10:51 Uhr
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
83,80 EUR -0,50 EUR -0,59%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 109 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Veranstalters und Ticketvermarkters hätten die Konsensschätzungen übertroffen, wozu beide Sparten beigetragen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,55 €		 Abst. Kursziel*:
27,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,88%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

11:36 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:51 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
21.11.25 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net CTS Eventim: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net CTS Eventim-Aktie springt hoch: Ticketvermarkter bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
TraderFox CTS Eventim: Nach dem enttäuschenden 2. Quartal gab es nun eine positive Überraschung!
TraderFox Kursziele: DO & CO AG, CTS Eventim AG & Co. KGaA, Gesco SE, NVIDIA Corp. und MediWound Ltd.
TraderFox Stocks in Action: DHL Group, CTS Eventim, ING Group, Einhell und Deutsche Börse.
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025
EQS Group CTS EVENTIM expands Product & Tech leadership team
EQS Group CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham
