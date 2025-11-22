CTS Eventim Aktie
Marktkap. 8,13 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 109 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Veranstalters und Ticketvermarkters hätten die Konsensschätzungen übertroffen, wozu beide Sparten beigetragen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,55 €
|Abst. Kursziel*:
27,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,88%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|11:36
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
