CTS Eventim Aktie

82,25 EUR +4,20 EUR +5,38 %
Marktkap. 7,66 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

CTS Eventim
82,25 EUR 4,20 EUR 5,38%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe mit dem Umsatz ein wenig enttäuscht, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) dagegen positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er sprach von insgesamt guten Resultaten und zuversichtlichen Aussagen auf der anschließenden Analystenkonferenz. Den bestätigten Jahresausblick wertet er positiv, da vorab einige Investoren recht skeptisch für die kurzfristigen Aussichten gewesen seien./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,30 €		 Abst. Kursziel*:
32,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,52%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,25 €

Analysen zu CTS Eventim

11:31 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:31 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
09:06 CTS Eventim Buy UBS AG
09:06 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net Ziele stehen CTS Eventim-Aktie springt hoch: Ticketvermarkter bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente CTS Eventim-Aktie springt hoch: Ticketvermarkter bekräftigt Prognose nach robustem Wachstum beider Segmente
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim bügeln Jahresminus mit Kurssprung aus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für CTS Eventim auf 110 Euro - 'Overweight'
dpa-afx ROUNDUP: CTS Eventim bügelt schwaches Vorquartal aus - Aktie legt zu
finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für CTS Eventim auf 116 Euro - 'Buy'
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
dpa-afx Gewinn von CTS Eventim steigt - Jahresziele bestätigt
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM: Profitable growth in the third quarter
EQS Group CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025
EQS Group CTS EVENTIM expands Product & Tech leadership team
EQS Group CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham
