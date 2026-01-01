DAX24.899 +0,1%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.809 -0,5%Euro1,1716 -0,1%Öl61,91 +0,2%Gold4.451 +0,1%
DAX aktuell

DAX legt nach neuem Allzeithoch Verschnaufpause ein - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick

06.01.26 10:38 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX fällt nach neuem Rekord leicht zurück - 25.000 Punkte bleiben im Blick | finanzen.net

Der deutsche Leitindex kann seine Rekordrally auch am Dienstag zeitweise fortsetzen, ziert sich dann aber vor dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.902,3 PKT 33,7 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Dienstagshandel um 0,14 Prozent höher bei 24.904,68 Punkten und damit auf einem neuen Rekordhoch. Kurz darauf baute er die Bestmarke dann noch etwas auf 24.916,42 Punkte aus, bevor er die Richtung wechselte und die Gewinne wieder abgab. Aktuell liegt der deutsche Leitindex in etwa auf Vortagesniveau. Sollten sich die Anleger im Tagesverlauf jedoch dazu entscheiden, noch einmal zuzugreifen, könnte der deutsche Leitindex womöglich erstmals die 25.000-Punkte-Marke knacken.

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Montag hatte der DAX im Handelsverlauf bei 24.872,92 Punkten das erste neue Allzeithoch seit Oktober 2025 markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 24.868,69 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Das treibt den DAX derzeit an

"Der DAX beginnt das Jahr mit einer neuen Welle des Optimismus", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als wichtiger Kurstreiber für den DAX. Im Tagesverlauf stehen nun unter anderem Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blickfeld.

Auch US-Börsen auf Rekordfahrt

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt derweil nicht für Verunsicherung an den Weltbörsen. An den US-Börsen war es dem Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu überbieten. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

