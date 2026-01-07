DAX25.126 ±0,0%Est505.903 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +0,8%Nas23.451 -0,6%Bitcoin77.741 -0,5%Euro1,1654 -0,2%Öl61,21 +1,4%Gold4.460 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Trump will Militärausgaben erhöhen - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS? Trump will Militärausgaben erhöhen - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS?
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

XETRA-SCHLUSS/Nach Rekordhoch geht dem DAX die Puste aus

08.01.26 17:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
165,00 EUR 4,10 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
39,50 EUR 1,12 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28,19 EUR 0,81 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
24,49 EUR 2,31 EUR 10,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,67 EUR -0,84 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.125,9 PKT 3,7 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Nach einem Start im Plus und einem erneuten Rekordhoch bei 25.218 Punkten schloss der DAX wenig verändert bei 25.127 Punkten. Gute Nachrichten gab es aus Deutschland, hier lieferten die Fiskalausgaben den gewünschten Wachstumsschub. Die deutschen Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe für den Monat November überraschten positiv. Auf Jahressicht stieg der Wert um 10,5 Prozent. Die Daten wurden durch Großaufträge im Zusammenhang mit staatlichen Aufrüstungsplänen gestützt.

Wer­bung

Für Jim Reid von der Deutschen Bank erscheint der Einfluss der deutschen Fiskalausgaben auf das inländische Wachstum jedoch greifbar und von den globalen Märkten weiterhin unterschätzt. Die Daten zu den Auftragseingängen könnten ein frühes Signal dafür sein, dass der zyklische und politikgetriebene Aufschwung in Deutschland schneller an Fahrt gewinne, als viele derzeit erwarteten.

Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 3,7 Prozent auf 28,31 Euro nach oben, nachdem die Analysten von Morgan Stanley das Votum "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro bestätigt hatten. Nachdem der Telekom-Wert 2025 unter mehreren Faktoren gelitten habe, sollte sich die Aktie 2026 besser entwickeln, hieß es.

Nach einem extrem guten 2025 ging es für die Aktie von Bayer um 3,1 Prozent nach oben. Den Impuls lieferte die Nachricht, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats für AB-1009 von der zu Bayer gehörenden AskBio angenommen hat.

Wer­bung

Für Fragen sorgte das Kursminus von 2,3 Prozent in der Zalando-Aktie. Das Unternehmen wird das Erfurter Logistikzentrum schließen und verstärkt zusätzlich die Anstrengungen das kombinierte Logistiknetzwerk mit About You zu optimieren. Analysten stuften die Nachricht als neutral für die Aktie ein, da die Integration des Logistiknetzwerks von Zalando mit About You zwar gut voranzukommen scheine, das Geschäftsjahr 2026 jedoch durch erhebliche Einmalkosten beeinträchtigt werde.

Es war nicht das erste Mal in den vergangenen Monaten, dass die Nachricht über einen möglichen Interessenten die Aktie von Puma beflügelte. Im Handel wurde auf einen Reuters-Bericht verwiesen, dass die chinesische Anta Sports die Beteiligung des Großaktionärs Pinault kaufen wolle. "Unklar ist, ob Pinault sich auf dem aktuellen Niveau trennen will", so ein Händler. Puma schlossen 8,6 Prozent höher, Adidas folgten mit plus 2,8 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 25.127,46 +0,0% +2,6%

DAX-Future 25.277,00 +0,2% +2,0%

Wer­bung

XDAX 25.144,60 +0,2% +2,3%

MDAX 32.083,03 +0,1% +4,7%

TecDAX 3.780,05 -0,4% +4,8%

SDAX 17.910,24 -0,5% +4,8%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,92 -9

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
08.12.2025Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen