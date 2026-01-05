DAX 24.847 -0,1%ESt50 5.907 -0,3%MSCI World 4.486 +0,2%Top 10 Crypto 12,53 -0,1%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.494 -0,8%Euro 1,1729 +0,0%Öl 61,43 -0,6%Gold 4.467 +0,5%
RBC Capital Markets

Diageo Outperform

09:21 Uhr
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 2000 Pence belassen. Wenn der Spirituosenkonzern wieder zu alter Stärke zurückfinden wolle, müsse er sein Mainstream-Geschäft wiederbeleben und akzeptieren, dass das Luxusportfolio zwar ein wichtiger, aber nur begrenzter Teil des Gesamtgeschäfts sei, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die Anleger das gestiegene Vertrauen in Diageo und die verbesserte Vorhersehbarkeit der operativen Entwicklung honorieren werden./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
16,46 £		 Abst. Kursziel*:
21,54%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

09:21 Diageo Outperform RBC Capital Markets
18.12.25 Diageo Neutral UBS AG
17.12.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Diageo Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

